Drei neueste britische Netze, um kostenloses Roaming abzuschaffen

(Pocket-lint) - Das britische Netzwerk Three hat Pläne angekündigt, seinen langjährigen Go Roam-Vorteil aufzugeben.

Wie EE und Vodafone wird es Kunden kein kostenloses Roaming mehr anbieten, wenn sie in Europa, den USA oder anderen derzeit abgedeckten Ländern reisen. Ab Mai 2022 müssen Kunden ähnliche Gebühren für die Nutzung ihrer Daten-, Minuten- und SMS-Konten in EU-Ländern und weltweit zahlen.

Für die Nutzung in EU-Ländern wird ein Pauschalpreis von 2 £ pro Tag berechnet, für „Around the World“-Standorte wie die Staaten 5 £ pro Tag.

Auch für nicht abgedeckte Regionen wird eine weltweite Tagesobergrenze festgelegt, um lediglich vor einem „Rechnungsschock“ zu schützen.

Kunden, die ab dem 23. Mai 2022 einen neuen Vertrag abschließen oder nach dem 1. Oktober 2021 auf Three upgraden, können die neue Roaming-Preisstruktur nutzen. Diejenigen, die einen Vertrag abgeschlossen oder aktualisiert haben, können Go Roam bis zum Ablauf ihres Vertrages weiterhin nutzen. Dazu gehören Pay-as-you-go-Kunden.

Freies Roaming bleibt in der Republik Irland bestehen.

„Die neue Gebühr stellt sicher, dass Kunden im Klaren sind, was sie bezahlen, wenn sie ihr Telefon in einem anderen Land verwenden, und nur diejenigen, die Roaming nutzen, werden für den Dienst bezahlen. Sie stellt auch sicher, dass wir weiterhin in unser britisches Netz investieren können“, sagte Three UK in einer Stellungnahme.

Der Umzug folgt ähnlichen Maßnahmen von EE und Vodafone, wobei jedes Netz im neuen Jahr auch wieder Roaming-Gebühren einführt.

O2 wird weiterhin kostenloses Roaming in der EU und in den USA für bestimmte "Plus-Pläne" als enthaltenes Add-On anbieten.