Drei britische Unternehmen stärken 5G in einer Reihe von ländlichen Gebieten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Three hat angekündigt, sein 5G-Netz für ländliche Gebiete mit 110 neuen Standorten aufzustocken. Die Stätten umfassen einige kleinere Städte und Dörfer mit einer Bevölkerung von nur 1.000.

Three plant, in den nächsten Jahren im Rahmen seines breiteren 5G-Rollouts 2.500 neue Standorte an 5G anzuschließen.

Die Ankündigung ist die neueste in einer Reihe von den großen Netzwerken, da sie die ländliche Abdeckung verstärken. Vieles davon wird durch Verbesserungen am 4G-Netz erreicht, da die Netze versuchen, tote Punkte und Bereiche abzudecken, in denen es nur einen Anbieter gibt, während sie sich auf die Abschaltung von 3G vorbereiten.

Three argumentiert auch, dass das, was es als 5G Wifi (mit anderen Worten zellularbasiertes Heim- und Geschäftsbreitband) bezeichnet, eine "billigere und schnellere Lösung" als kabelgebundenes Breitband für Gebiete ist, in denen es schwierig ist, Glasfaser zu installieren sich in Bereichen, in denen es ineffizient ist, Glasfasern an der Tür zu installieren, als nützlich erweisen.

Es sollte für den Verbraucher sicherlich billiger sein, zu installieren und zu betreiben, anstatt dafür zu zahlen, dass ein Kabel in den Boden gegraben wird.

Three setzt sich dafür ein, dass die britische Regierung die Umsetzung durch Planungsreformen erleichtert – obwohl dies angesichts der Ablehnung von 5G-Masten, die wir in städtischen Gebieten sehen, eine Herausforderung darstellen könnte.

Analyst Kester Mann von CCS Insight meint: „Obwohl aktuelle Breitbandnetze für viele der heutigen Anforderungen ausreichen, wird die zukünftige Nachfrage nach datenintensiveren Diensten bald an ihre Grenzen stoßen.

Weltraumtourismus, Ring und OnePlus Nord 2 - Pocket-lint Podcast 113 von Rik Henderson · 26 Juli 2021

"Das Bestreben der Regierung, bis 2025 mindestens 85 % der britischen Räumlichkeiten mit Gigabit-fähigem Breitband zu erreichen, ist ein ehrgeiziges Ziel."

Mann schlägt weiter vor, dass die Regierung handeln muss, um „Hindernisse für den Netzausbau zu beseitigen“.