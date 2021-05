Drei britische Unternehmen werden eSIM später in diesem Jahr endlich vollständig einführen - wird es Apple Watch enthalten?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Drei haben bestätigt, dass sie im Laufe des Jahres eSIM-Dienste einführen werden - und es scheint, dass diese Pläne auch die Apple Watch beinhalten werden .

In einem Tweet sagte der Kundensupport von Three UK: "Sie haben vielleicht gehört, dass wir eSIM letztes Jahr in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften getestet haben. Dies ist nun abgeschlossen und wir arbeiten an einer vollständigen Markteinführung im Laufe dieses Jahres."

Sie haben vielleicht gehört, dass wir eSIM letztes Jahr in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften getestet haben. Dies ist nun abgeschlossen und wir arbeiten noch in diesem Jahr an einem vollständigen Start. -Kim - ThreeUKSupport (@ThreeUKSupport) 25. Mai 2021

Wir wussten zwar vorher, dass Three Versuche durchführte - und dass sie angehalten wurden -, aber nicht, dass ein vollständiger Start bestätigt wird, der in Vorbereitung ist. Drei hat dies jedoch schon früher abgelehnt.

Ein Benutzer hat in einem Beitrag auf MoneySavingExpert dokumentiert, wie oft Three bei eSIM zu viel versprochen und zu wenig geliefert hat und als Ergebnis eine gewisse Entschädigung vom Netzwerk erhalten hat. Im Dezember 2018 schlugen drei vor: "Wir arbeiten mit Apple an der Unterstützung von eSIM und planen eine baldige Einführung." Die Startdaten für Herbst 2019 und Frühjahr 2020 kamen und gingen. Dann wurden die Versuche - anscheinend aufgrund der Pandemie - zuvor verzögert Die Versuche wurden schließlich im vergangenen September gestartet.

Kunden haben schon seit einiger Zeit nach eSIM von Three gefragt, und es bleibt bizarr, dass das Netzwerk es nicht gestartet hat, insbesondere für Apple Watch. Dieser Facebook-Beitrag aus dem Jahr 2018 über den Support von Apple Watch Cellular wird dort regelmäßig neu veröffentlicht und scheint weiterhin von drei Support-Administratoren überwacht zu werden.

Es gibt mehrere Beiträge in diesem Facebook-Thread von Three Support, von denen einer besagt, dass "geplant ist, dass unser vollständiger Start später in diesem Jahr die Unterstützung für Apple Watch beinhaltet". Ein anderer sagt, dass bestehende eSIM-Kunden - aus der Testversion - weiterhin unterstützt werden.

