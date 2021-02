Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Three UK hat ein Netzwerk-Upgrade angekündigt, mit dem 5G auf insgesamt 1.250 Standorte in 193 Städten, darunter Brentwood, Chorley und Gateshead, gebracht wurde.

Drei lieferten zum ersten Mal auch Zahlen zu den Bereichen, die von ihrem 5G-Heim-Breitbanddienst abgedeckt werden - obwohl diese Zahl nach wie vor gering ist. "Die 5G-Breitbandversorgung von Three wächst auch mit 1,6 Millionen Haushalten, die von unserem Service abgedeckt werden."

Wie EE Anfang dieser Woche hat auch Three ein Upgrade seines 4G-Netzwerks angekündigt. Three hat 1500 Netzwerkstandorten ein 20-MHz-Spektrum von 1400 MHz hinzugefügt, um die Download-Geschwindigkeit um das bis zu Dreifache zu erhöhen und die Kapazität zu verdoppeln. Die Geschwindigkeitsverbesserungen sind nur für Geräte verfügbar, die das 1400-MHz-Spektrum unterstützen. Dazu gehören Samsung Galaxy S8-Geräte oder höher sowie iPhone 11 und 12 sowie Google Pixel-, OnePlus- und Oppo-Geräte. Drei sprachen zuvor über ihre Bemühungen im Rahmen des Shared Rural Network (SRN), die 4G-Abdeckung zu verbessern.

Marc Allera, Verbraucherchef von BT / EE, griff im vergangenen Monat die 5G-Standortansprüche der Konkurrenten an und wiederholte sie in den letzten Tagen erneut. In seinem ursprünglichen Schreiben, das eindeutig auf Drei ausgerichtet war, bemerkte er: "Ich werde oft gefragt, warum ich mich mit irgendwelchen Kriterien beschäftige, warum nicht einfach ankündige, wenn irgendwo nur eine Site live ist. Nun, wir glauben, dass Kunden unserem Netzwerk vertrauen müssen Ihre Erfahrung entspricht ihren Erwartungen. Wir könnten unsere Kriterien wie bei einigen Wettbewerbern lockern. Um ehrlich zu sein, ist dies verlockend. Auf diese Weise würden wir feststellen, dass sich 5G tatsächlich an rund 200 einzigartigen Standorten in ganz Großbritannien befindet.

"Warum ist das wichtig? Wir wissen durch unabhängige Analysten, dass Netzwerke, die schnell Orte ohne angemessene Abdeckung ankündigen, ein viel engeres Kundenerlebnis bieten können. Testergebnisse deuten beispielsweise darauf hin, dass das Netzwerk eines Konkurrenten die höchste Anzahl vorgibt Bei 5G-Standorten in Großbritannien liegt der Abdeckungsgrad in vielen von ihnen tatsächlich unter dem von EE. "

Schreiben von Dan Grabham.