Drei britische Benutzer brennen jetzt durchschnittlich 15 GB Daten pro Monat durch

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Laut Three UK hat die durchschnittliche Datennutzung seiner Kunden satte 15 GB pro Benutzer und Monat erreicht. Der Meilenstein wurde im Oktober erreicht, ein Anstieg von 50 Prozent seit Jahresbeginn.

Die Zahlen wurden natürlich von Menschen unterstützt, die dieses Jahr mehr zu Hause bleiben und ihre Datenmenge auf unterschiedliche Weise nutzen. Viele Menschen verbrauchen jetzt Daten zu Hause für Arbeitszwecke, während andere, die mit langsamen Heimverbindungen fertig wurden, als sie nicht zu Hause waren, sich für Streaming und mehr mobilen Daten zugewandt haben.

Drei bieten traditionell unbegrenzte Datenpakete an - etwas, das die anderen Netzwerke übernehmen mussten -, aber das Netzwerk hat infolgedessen tendenziell mehr Datenkonsumenten. Wir haben mit einigen Benutzern gesprochen, die im letzten Monat 200 GB bzw. 2 TB verwendet haben.

Laut Threes Forschungen haben Briten in diesem Jahr häufiger mit Freunden und Familie Kontakt aufgenommen, Hunderte weiterer Nachrichten gesendet und über 150 weitere Sprachanrufe getätigt. Interessanterweise ergab die Untersuchung auch, dass rund 50 Prozent der britischen Arbeitnehmer glaubten, von zu Hause aus produktiver zu arbeiten, obwohl rund eine halbe Million von uns 25 oder mehr Stunden pro Woche für Videoanrufe aufwenden.

5G hat sich nicht ganz so weit entwickelt, wie wir es im Jahr 2020 erwartet hatten (aus offensichtlichen Gründen), aber mit mehr 5G-Handys scheint es sicherlich, dass 2021 das Jahr sein wird, in dem 5G endlich in Gang kommt.

Three startete sein 5G-Netzwerk im Februar an 68 Standorten, bevor es im vergangenen Monat auf insgesamt 154 Städte ausgeweitet wurde. Das bedeutet, dass Three 5G an mehr Standorten hat als andere, aber die Abdeckung ist in der Regel an jedem Ort ziemlich lokalisiert.

Schreiben von Dan Grabham.