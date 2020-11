Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Schwarze Freitag ist eine großartige Zeit, um neue Elektronik zu erwerben - das ist kein Geheimnis, aber es ist auch eine hervorragende Gelegenheit, um Pläne für Ihr Smartphone einzusparen oder ein neues Handy vollständig zu erwerben.

Drei haben oft einige der besten Preise in Großbritannien, wenn es um Pläne geht, und das ändert sich jetzt nicht, da die enormen Reduzierungen getroffen wurden - hier gibt es einige ernsthaft große Einsparungen, die Sie nutzen können.

Der Black Friday-Verkauf bietet eine ganze Reihe von Einsparungen, daher haben wir einige der besten Angebote für Sie ausgewählt.

Als Headliner für den gesamten Shebang gilt ein Nur-SIM-Plan, mit dem Sie unbegrenzt Daten, einschließlich 5G, wenn Ihr Telefon dies unterstützt, für nur 17 GBP pro Monat erhalten - auch bei einem Vertrag über 12 Monate.

Wenn Sie wissen, dass Sie nicht genügend Daten verwenden, um sich zu lohnen, können Sie sich stattdessen für 12 GB pro Monat für nur 10 GBP pro Monat entscheiden, um die Kosten jeden Monat niedrig zu halten.

In Bezug auf Telefonpläne gibt es jedoch auch einige großartige Optionen - einschließlich des äußerst beeindruckenden Samsung Galaxy S20 5G , bei dem Sie während des Verkaufs eine enorme Ersparnis von 312 Euro erzielen können . Mit unbegrenzten Datenmengen sind es bis zu 45 GBP pro Monat, ein großartiger Gesamtpreis für eines der besten Telefone, die es derzeit gibt.

Wenn Apple mehr Ihr Stil ist, gibt es mittlerweile ein hervorragendes Angebot für das iPhone 12 mini , das derzeit mit Abstand das beste kleine Telefon auf dem Markt ist. Sie können es mit einem kostenlosen Paar AirPods für 29,50 £ pro Monat in den ersten sechs Monaten erhalten, bevor es auf 59 £ monatlich zurückgesetzt wird - das ist ein wirklich klobiger Rabatt.

Wenn Sie nach dem reinen Android-Feeling suchen, was ist dann mit Google Pixel 5 , das Sie mit einem völlig kostenlosen Nest Audio, Googles neuestem Smart-Lautsprecher im Wert von 90 Euro, erwerben können? Das Telefon kostet auch nur 35 Pfund im Monat, was ein wirklich erschwingliches Paket darstellt.

Es gibt viel mehr Einsparungen bei den vielen, vielen Telefonen, die Three führt. Sehen Sie sich also unbedingt den Verkauf an, wenn Sie nach einem neuen Mobilteil oder SIM-Tarif suchen.

