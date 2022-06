TCL bringt Stylus 5G auf den Markt, ein günstiges 5G-Telefon mit integriertem Stift

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - TCL hat ein neues Stylus-Smartphone der Mittelklasse vorgestellt. Es heißt TCL Stylus 5G und ist ab dem 2. Juni 2022 bei T-Mobile in den USA erhältlich.

Das Stylus 5G verfügt über einen eingebauten Stylus, ein 6,81 Zoll großes 1080p-LCD, einen MediaTek Dimensity 700 5G-Chipsatz, 4 GB RAM, 128 GB Speicherplatz, einen 4.000-mAh-Akku, einen MicroSD-Slot zur Speichererweiterung und einen Kopfhöreranschluss. Bei den Kameras bietet das TCL Stylus 5G eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit einer 5-Megapixel-Ultrawide-, einer 2-Megapixel-Makro- und einer 2-Megapixel-Tiefenkamera.

Außerdem gibt es eine 13-Megapixel-Selfie-Kamera auf der Vorderseite des Telefons.

Der Eingabestift selbst ist magnetisch. Entfernt man den Stift, während das Handy entsperrt ist, erscheint auf dem Sperrbildschirm eine Notiz-App, mit der man schnell etwas notieren kann.

Was andere Software betrifft, so ist auf dem Telefon eine KI-Handschrift-zu-Text-App namens Nebo vorinstalliert, die in Zusammenarbeit mit Nebo entwickelt wurde. Außerdem gibt es eine Taschenrechner-App namens MyScript Calculator 2, die geschriebene Gleichungen erkennen und Berechnungen speichern kann. Das Telefon wird mit Android 12 ausgeliefert, und TCL verspricht ein Upgrade der Betriebssystemversion und zwei Jahre lang Sicherheitsupdates.

Falls Sie sich fragen, wie viel Sie das alles kosten wird: TCL gibt den Preis für das Stylus 5G mit 258 US-Dollar an. Das macht es zu einem der günstigsten Stylus-Handys und 5G-Handys.

Über Preise und Verfügbarkeit in Großbritannien ist noch nichts bekannt.

Schreiben von Maggie Tillman.