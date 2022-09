Xperia Gaming-Event bestätigt: Wird Sony bald ein neues Gaming-Handy auf den Markt bringen?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sony hat bestätigt, dass es am 12. September eine Veranstaltung geben wird. Der Inhalt der Veranstaltung ist unbekannt, aber sie findet in Japan statt und wird unter der Marke Xperia abgehalten, hat also einen Bezug zu Mobiltelefonen.

Das Teaser-Video verrät nicht viel, außer dass es einen Gamer zeigt und die Worte "made for pro gamers and streamers" enthält.

-

Das wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet: Die Verbindung von Gaming und Xperia wirft sofort die Frage auf, ob Sony eine Neuauflage des PlayStation Phones plant. Die letzte Version war das Xperia Play (das unter der Marke Sony Ericsson auf den Markt kam), das mit einem ausziehbaren Controller ausgestattet war, der die Steuerung außerhalb des Bildschirms ermöglichte.

Das war 2011, und davor gab es die PSP Go, die 2009 auf den Markt kam und die PSP in einem kompakteren Format nachahmte.

Was uns ein wenig pessimistisch stimmt, ist die Tatsache, dass es keine Hinweise auf ein neues Gaming-Handy von Sony gibt und dass die Veranstaltung in Japan stattfindet, was bedeutet, dass es möglicherweise zuerst für den japanischen Markt gedacht ist. Ein neues PlayStation-Handy wäre doch sicher ein weltweites Großereignis?

Das führt uns zum nächsten Teil dieses Teasers, der andeutet, dass es "für Streamer" ist. Es ist wahrscheinlich, dass Sony einfach nur das Spielerlebnis für Streamer verbessern möchte - vielleicht bekommen wir also einfach nur Xperia-Zubehör. Das Auftauchen eines Scarz-Gamers unterstreicht dies, und der letzte Nagel im Sarg des Gaming-Handys ist die Tatsache, dass das YouTube-Teaser-Video die Worte "Made for the players - Sony's Xperia new gaming gear is coming..." enthält.

Peloton im Interview, neue DJI-Drohne im Test und mehr - Pocket-lint Podcast ep. 167 von Rik Henderson · 26 August 2022 · Diese Woche interviewen wir den Head of Content von Peloton, testen die DJI Avata FPV-Drohne und werfen einen Blick auf die Ankündigungen von Sony

Es sieht also leider so aus, als ob das PlayStation-Telefon der Vergangenheit angehören wird. Das Event am 12. September wird wahrscheinlich Gaming-Zubehör sein, das von dem von Xperia gesponserten E-Sport-Team Scarz unterstützt wird.

Schreiben von Chris Hall.