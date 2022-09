Warum gibt Sony IP65 und IP68 für seine Smartphones an?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Eines der Dinge, für die Sony bekannt ist, ist die Wasserdichtigkeit seiner Telefone. Sony Mobile war eines der ersten Unternehmen, das einen solchen Schutz angeboten hat, und das hat sich seit langem fortgesetzt, mit Wasserdichtigkeit auf einer Reihe von Geräten.

Aber eine Frage taucht immer wieder auf, und zwar wegen einer der Eigenheiten, die Sony in seinen technischen Datenblättern verwendet. Das Unternehmen gibt IP65 und IP68 zusammen an, was viele Leute dazu veranlasst, sich zu fragen, was es ist und warum Sony die Leute so verwirrt.

-

Die Antwort ist laut Sony ganz einfach, aber Sie müssen verstehen, was diese Schutzarten tatsächlich bedeuten und wie sie getestet werden.

Wir haben hier einen vollständigen Leitfaden für das IP-Bewertungssystem, aber wir beschränken uns auf die Besonderheiten der Sony Xperia-Geräte.

Die einfache Antwort ist, dass die Tests für die Standards IP65 und IP68 unterschiedlich sind. Diese Standards wurden entwickelt, um den Schutz gegen das Eindringen von Festkörpern und Flüssigkeiten in unterschiedlichen Szenarien zu testen - und da es unterschiedliche Zahlenpaare gibt, werden auch unterschiedliche Bedingungen erfüllt.

In diesem Fall sagt Sony, dass das Gerät staubdicht ist (das ist die 6), aber es bietet Schutz gegen Strahlwasser aus jeder Richtung (das ist die 5) und Schutz gegen ständiges Untertauchen in Wasser (das ist die 8).

Was Sony damit sagen will, ist, dass die Xperia-Geräte diese beiden Standards erfüllen.

Andere Hersteller - Apple zum Beispiel - geben nur IP68 an. Das würde bedeuten, dass es staubdicht ist, aber in diesem Fall sagt Apple nur, dass es den Standard für das Eintauchen in Wasser erfüllt und man nicht davon ausgehen kann, dass es gegen Strahlwasser geschützt ist.

Auch wenn es den Anschein hat, dass Sony nicht sicher ist, was es sagt, so liefert es doch mehr Informationen, die Ihnen ein beruhigendes Gefühl bezüglich seiner Geräte geben sollten.

5 Gründe, warum Sie das Google Pixel 6a kaufen sollten von Pocket-lint International Promotion · 26 Juli 2022 Das Google Pixel 6a ist endlich da und kann bestellt werden. Es ist also der perfekte Zeitpunkt, um zu erfahren, was dieses Telefon so besonders

squirrel_widget_6957625

Schreiben von Chris Hall.