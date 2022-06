Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sony hat vor kurzem sein neuestes Flaggschiff - das Xperia 1 IV - angekündigt, das derzeit vorbestellt werden kann.

Die große Neuigkeit dabei ist, dass es als Vorbestellungsanreiz ein kostenloses Paar der hervorragenden Sony 1000XM4 Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung gibt. Es gibt jedoch ein kleines Detail, das Sie beachten müssen, denn in Großbritannien und der EU bietet Sony den WH-1000XM4 an, während in den USA der WF-1000XM4 angeboten wird.

Die WH-1000XM4-Kopfhörer sind wirklich ein großartiger Begleiter für dieses Telefon. Sie unterstützen LDAC, um Ihnen kabellose Musik in hoher Auflösung zu liefern, und bieten gleichzeitig eine der besten Geräuschunterdrückungsleistungen, die Sie finden können.

Außerdem kosten sie im Einzelhandel rund 279 £ / 275 €, Sie bekommen also eine Menge Kopfhörer dafür.

Natürlich könnte das Sony Xperia 1 IV auch Sie begeistern. Es setzt Sonys Trend zum 21:9-Display fort und bietet eine 4K-Auflösung, was es zu einem idealen Gerät für das Ansehen von Filmen unterwegs macht.

Es wird vom Snapdragon 8 Gen 1 angetrieben und bietet außerdem eine Reihe von fortschrittlichen Foto- und Video-Optionen für die rückseitigen Kameras.

Sony hat hier jede Menge Erfahrung aus seinen Alpha-Kameras einfließen lassen und bietet Ihnen fortschrittliche Videosteuerungen, damit Sie nicht alles dem Handy überlassen müssen, sondern Ihre Kreativität voll ausleben können.

Wir fangen gerade erst mit unserem Test des Sony Xperia 1 IV an, aber was Sie unbedingt wissen müssen, ist, dass die Vorbestellung in Großbritannien nur bis zum 15. Juni läuft - Sie haben also bis dahin Zeit, Ihre Bestellung aufzugeben und sich Ihre kostenlosen 1000XM4-Kopfhörer zu sichern.

Das Telefon wird ab dem 16. Juni 2022 in Großbritannien und bald darauf in Europa erhältlich sein.

Wenn Sie in den USA leben und an den kostenlosen Sony WF-1000XM4 interessiert sind, können Sie ebenfalls vorbestellen - aber Sie müssen warten, bis das Handy am 1. September auf den Markt kommt!

Schreiben von Chris Hall.