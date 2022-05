Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony Mobile hat auf seinem offiziellen Xperia-Kanal auf Weibo das nächste Flaggschiff-Handy angeteasert. In dem Video wird nicht nur das bereits bekannte Erscheinungsdatum bestätigt, sondern auch die Brennweite erwähnt.

In dem Video spricht Pierre Lambert - ein Fotograf und YouTuber - darüber, wie es sich anfühlt, ein "großes optisches Objektiv" zu verwenden, bevor er erklärt: "Es fügt einfach einen Bereich hinzu, nicht nur in Bezug auf die Brennweite, sondern auch in Bezug auf die kreativen Möglichkeiten."

Auch wenn diese Aussage sehr vage ist, um zu verhindern, dass wir zu früh Details erfahren, gibt es genug, um den Appetit zu wecken. Da Sony Mobile speziell die Brennweite ankündigt, ist davon auszugehen, dass wir eine bessere Zoomkamera bekommen werden.

Wie dieser bessere Zoom genau aussieht, müssen wir noch herausfinden. Das Vorgängermodell Xperia 1 III verfügte über zwei optische Zoomlängen, wobei sowohl der 2,9-fache als auch der 4,4-fache Zoom für dieselbe Telekamera verfügbar waren. Es könnte sein, dass Sony dieses Mal einen ähnlichen Ansatz wählt oder sogar noch längere optische Längen hinzufügt. Wir sind uns nicht sicher.

Sonys nächstes Flaggschiff wird am 11. Mai vorgestellt - Details dazu finden Sie hier - und es wird erwartet, dass es sich wieder einmal an Kreative, Fotografen und Videofilmer richtet.

Es wird erwartet, dass das Xperia 1 IV mit dem gleichen langen, schmalen Seitenverhältnis wie seine Vorgängermodelle auf den Markt kommt, mit flachen Kanten, IP68 Wasser- und Staubschutz sowie einem OLED-Display mit 4K-Auflösung im Format 21:9.

Zu den weiteren Spezifikationen gehören der Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB oder 16 GB RAM und ein leistungsstarker 5000-mAh-Akku. Zumindest sind das die bisherigen Gerüchte. Zum Glück müssen wir nur noch ein paar Tage warten, bis wir alle Details offiziell erfahren.

Schreiben von Cam Bunton.