Sony Xperia 1 IV Gerüchte, Eigenschaften und Neuigkeiten

(Pocket-lint) - Samsung, Oppo, OnePlus und sogar Apple haben in diesem Jahr bereits Handys auf den Markt gebracht, aber wir warten immer noch auf Sony Mobile und die Ergänzungen zu seiner Xperia-Reihe.

Es wird ein Nachfolger des Sony Xperia 1 III erwartet. Hier ist alles, was wir bisher gehört haben. Gerüchten zufolge soll es das Xperia 1 IV heißen, obwohl es Andeutungen gab, dass Sony seine Namensstrategie wieder ändern könnte. Während wir es in diesem Beitrag als Xperia 1 IV bezeichnen, könnte es auch anders heißen, wenn es auf den Markt kommt.

So oder so, dies ist, was wir bisher über Sonys nächstes Xperia-Flaggschiff wissen.

Mai 2022?

Gerüchten zufolge wird das Sony Xperia 1 IV im Mai 2022 erscheinen, also etwas später im Jahr als sein Vorgänger.

Das Sony Xperia 1 III wurde im April 2021 angekündigt, konnte jedoch erst im Juli 2021 bestellt werden und wurde erst im August 2021 ausgeliefert. Das Xperia 1 II hingegen wurde im Februar 2020 angekündigt, es gibt also keinen festen Zeitplan für die Xperia-Flaggschiffe mehr.

Was den Preis angeht, so wird das Xperia 1 IV Berichten zufolge zwischen 1400 und 1600 US-Dollar kosten.

Groß und schlank

Flache Kanten

IP68

Schwarz, mattes Grün

Sony hat das Design seiner Flaggschiff-Smartphones der Xperia-Reihe in den letzten Jahren nicht allzu sehr verändert. Seit der Umstellung auf das 21:9-Seitenverhältnis haben wir in der gesamten Produktpalette lange, schlanke und schmale Geräte gesehen.

Durchgesickerte Renderings des Xperia 1 IV zeigen flache Kanten, Einfassungen am oberen und unteren Rand des Displays und ein ordentliches, pillenförmiges, vertikales Kameragehäuse auf der Rückseite - weitaus unauffälliger als bei der Konkurrenz.

Der physische Fingerabdrucksensor in der Einschalttaste scheint auch beim Xperia 1 IV wieder vorhanden zu sein, zusammen mit einer speziellen Kamerataste. Die oft vermisste 3,5-mm-Kopfhörerbuchse scheint ebenfalls vorhanden zu sein, aber die Google Assistant-Taste wird wohl nicht vorhanden sein.

Sony bietet seit langem Wasser- und Staubschutz nach IP68 für seine Geräte an - lange bevor andere dies taten - also erwarten wir dies auch für das Xperia 1 IV, zusammen mit einer Glasrückseite und einem Metallrahmen.

Es heißt, dass die Farboptionen Schwarz und Mattgrün sein werden.

6,5-Zoll, LTPO?

21:9 Seitenverhältnis

4K, 120Hz, HDR

Den Berichten zufolge wird das Sony Xperia 1 IV ein 6,5-Zoll-Display haben, das dem des Xperia 1 III entspricht. Es heißt, dass es sich um ein LTPO-Display handeln wird, und es wird erwartet, dass es wieder ein 21:9-Seitenverhältnis haben wird, wie es die vorherigen Versionen des Xperia 1 bieten.

Die Auflösung wurde nicht erwähnt, aber Sony hat sich vom Quad-HD+-Trend abgewandt und ist bei seinen Flaggschiff-Smartphones direkt zu einer 4K-Auflösung übergegangen, so dass wir dasselbe vom Xperia 1 IV erwarten.

Wir erwarten außerdem eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und Unterstützung für HDR.

Snapdragon 8 Gen 1

12GB/16GB RAM

5000mAh Akku

30W oder 45W Aufladung

Es wird behauptet, dass das Sony Xperia 1 IV mit dem Snapdragon 8 Gen 1-Prozessor laufen wird, was durchaus Sinn machen würde. Sony ist seit langem ein Unterstützer von Qualcomm und verwendet dessen Flaggschiff-Chipsätze in seinen Geräten, so dass die Entscheidung für den SD 8 Gen 1 im Xperia 1 IV sehr plausibel ist.

Es soll Varianten mit 12 GB und 16 GB RAM sowie 256 GB und 512 GB Speicherplatz geben, wobei microSD wahrscheinlich unterstützt wird. Unter der Haube des Xperia 1 IV soll sich außerdem ein 5000-mAh-Akku befinden, wobei es widersprüchliche Berichte über die Unterstützung von Schnellladefunktionen gibt.

Einigen Gerüchten zufolge wird das Xperia 1 IV wie das Xperia 1 III eine 30-Watt-Schnellladefunktion bieten, während andere behaupten, dass das neue Flaggschiff diese Funktion auf 45 Watt steigern wird.

Dreifach-Rückkamera

Zu den Kameras des Xperia 1 IV gibt es im Moment noch nicht viele Gerüchte, aber es heißt, dass ein Teleobjektivsensor an Bord sein wird.

Das Xperia 1 III verfügt über eine Dreifachkamera mit 12 Megapixeln. Es ist also möglich, dass das Xperia 1 IV diesem Beispiel folgt, aber im Moment wissen wir das noch nicht.

Dies ist alles, was wir bisher über das Sony Xperia IV gehört haben.

NotebookCheck hat eine Reihe von Leaks zum Xperia 1 IV zusammengetragen, darunter Informationen zum Namen des Geräts, zum Preis und zu einigen Designaspekten und technischen Daten.

DerLeaker OnLeaks hat in Zusammenarbeit mit GizNext einen detaillierten Blick auf das kommende Sony Xperia 1 IV geworfen.

Zusammen mit den Renderbildern wurden in dem Leak auch eine Reihe anderer wichtiger Spezifikationen enthüllt.

Der Leaker ZackBucks auf Weibo hat behauptet, dass das Sony Xperia 1 IV im Mai 2022 vorgestellt werden könnte, und hat eine Reihe von Spezifikationen enthüllt.

