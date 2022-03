Dies ist der bisher beste Blick auf das Sony Xperia 1 IV

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es nähert sich die Zeit des Jahres, in der wir erwarten, dass Sony sein Android-Flaggschiff der nächsten Generation vorstellen wird. Und wie es bei jeder großen - oder auch kleinen - Handy-Einführung heutzutage der Fall ist, ist das Design bereits durchgesickert.

Wenn die jüngsten 3D-Render-Leaks korrekt sind, werden wir eine weitere Copy-and-Paste-Arbeit von Sony bekommen, die auf der Plattform des aktuellen Xperia 1 III aufbaut. Das heißt, es sieht fast genauso aus wie das aktuelle Modell.

Die durchgesickerten Bilder zeigen ein langes, schmales Telefon mit einer großen, pillenförmigen Kamera in der linken oberen Ecke.

Es wird erwartet, dass auch diese Kameraeinheit dem Xperia 1 III sehr ähnlich sein wird, mit einem Dreifachsystem, das ein primäres, ein Ultraweitwinkel- und ein Periskop-Telezoomobjektiv umfasst.

Wie bei seinem Vorgänger scheint das Design sehr minimalistisch zu sein, mit flachen Kanten und flachem Glas auf der Vorder- und Rückseite, mit engen Ecken, was dem Gerät ein recht kantiges Aussehen verleiht.

In typischer Sony-Manier wird es auch die leicht klobigen Einfassungen oben und unten am 21:9 Cinematic Display haben. So wird sichergestellt, dass keine Lochkamera die Sicht behindert und - wahrscheinlich - ein anständiges Paar Stereolautsprecher.

Die geleakten Renderings wurden von Let's Go Digital in Zusammenarbeit mit Technizo Concept in einem Artikel veröffentlicht, der auch einige der erwarteten Spezifikationen enthält.

Es wird behauptet, dass das Telefon von einem aktuellen Snapdragon 8 Gen 1 Prozessor angetrieben wird, zusammen mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Da es sich um ein Sony-Gerät handelt, besteht die Möglichkeit, den Speicher per microSD-Karte zu erweitern.

Außerdem wird ein 6,5-Zoll-OLED-Display mit 4K-Auflösung, HDR-Unterstützung und 120 Hz Bildwiederholfrequenz erwartet.

Es wird erwartet, dass Sony Mobile dieses Telefon irgendwann im April auf den Markt bringen wird, was ungefähr 12 Monate seit der Ankündigung des Vorgängermodells bedeutet.

Schreiben von Cam Bunton.