Sony Xperia 10 IV Design und technische Daten werden bekannt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony Mobile hat früher Messen wie den Mobile World Congress genutzt, um seine neuesten Smartphones vorzustellen, obwohl dies in den letzten Jahren aufgrund der weltweiten Pandemie nicht der Fall war, so dass diese Plattformen nicht zur Verfügung standen. Während der MWC 2022 stattfand, nahm Sony nicht teil, was bedeutet, dass wir immer noch mit den Nachfolgern des Xperia 10 III und Xperia 1 III rechnen.

Der jüngste Bericht könnte uns jedoch eine bessere Vorstellung davon geben, was wir vom Xperia 10 IV erwarten können, dem etwas günstigeren Smartphone von Sony Mobile, das im mittleren Preissegment angesiedelt ist.

DerLeaker OnLeaks - der eine gute Erfolgsbilanz hat - veröffentlichte ein Video und 5K-Renderings des Sony Xperia 10 IV in Zusammenarbeit mit Zoutons, zusammen mit einigen der erwarteten Spezifikationen. Den Renderings zufolge wird das Gerät im Vergleich zu seinem Vorgänger leicht umgestaltet und bietet einen eckigeren Rahmen und einige etwas hochwertigere Details, wie z. B. eine Metallumrandung am Gehäuse der Rückkamera.

Es wird behauptet, dass das Xperia 10 IV 153,3 x 67,3 x 8,4 mm messen wird und wie das Xperoa 10 III einen seitlich angebrachten Fingerabdrucksensor haben wird. Außerdem wird ein 6-Zoll-OLED-Display erwartet, das zweifelsohne das 21:9-Seitenverhältnis aufweisen wird, das diese Geräte seit ihrer Markteinführung immer hatten.

Es soll mit dem Qualcomm Snapdragon 690-Chipsatz laufen, 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz bieten, einen 4000-mAh-Akku haben und in den Farben Schwarz, Weiß, Mintgrün und Berry Blue erhältlich sein. Gerüchten zufolge soll es Mitte 2022 auf den Markt kommen.

Schreiben von Britta O'Boyle.