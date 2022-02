Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die kleinere Handyserie von Sony, das Xperia 5, wird voraussichtlich in der vierten Generation 2022 als Xperia 5 IV auf den Markt kommen und Nachfolger des Xperia 5 III (das wir Ende 2021 getestet haben) .

Aber der Produktname ist nicht der größte Teil der Geschichte: Es ist der Vorschlag, dass Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1 Plus im Inneren enthalten sein wird. Das „Plus“ ist der große Vorteil davon, da die angebliche Step-up-Plattform noch nicht einmal von Qualcomm angekündigt wurde.

Plus würde jedoch der typischen Namenskonvention des Chipherstellers folgen, da der Interimsprozessor vor einer typischen Ankündigung zum Jahresende vorgestellt wird (für das, was höchstwahrscheinlich 8 Gen 2 sein wird). Was genau die Plus-Version auf den Tisch bringen wird, ist noch unklar, aber erwarten Sie etwas mehr Rechenleistung.

Ansonsten liest sich die bisher durchgesickerte Spezifikation des Xperia 5 IV ein bisschen wie ein Zwischengerät, um ehrlich zu sein, wobei dieses Prozessor-Gerücht das größte Merkmal auf dem Datenblatt ist. An anderer Stelle sind das 6,1-Zoll-Display und das dreifache Rückfahrkamerasystem des Telefons (mit drei 12-Megapixel-Sensoren) ein exaktes Echo des vorherigen Xperia 5 III.

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Sie können alle Arten von Stilen und Schutzstufen von Pitakas Hüllen erhalten.

Es wird jedoch erwartet, dass das Xperia-Mobilteil der vierten Generation eine leichte Batterieerhöhung von 4.500 mAh auf eine noch nicht bekannt gegebene Kapazität erhält.

Wann wissen wir mehr? Nun, der MWC 2022 in Barcelona steht vor der Tür , aber wir bezweifeln, dass Qualcomm oder Sony dort solche Zukunftspläne enthüllen werden – es scheint einfach etwas zu früh nach der Ankündigung von Snapdragon 8 Gen 1 und zu nahe am Xperia 5 zu sein IIIs Veröffentlichungsdatum im Oktober 2021.

Schreiben von Mike Lowe.