(Pocket-lint) - Sony Mobile hat das Xperia Ace 2 offiziell angekündigt - ein Gerät, das in den letzten Monaten Gegenstand mehrerer Gerüchte war.

Das Xperia Ace 2 verfügt über ein kompaktes 5,5-Zoll-LCD-IPS-Display mit HD + -Auflösung und befindet sich im Budgetbereich des Smartphone-Marktes . Es gibt Gorilla Glass 6-Schutz, IP68-Wasser- und Staubbeständigkeit und microSD-Unterstützung für die Speichererweiterung.

Unter der Haube des Ace 2 befindet sich ein MediaTek Helio P35-Chipsatz - anstelle des Qualcomm Snapdragon 690, wie Gerüchten zufolge -, der von 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher unterstützt wird.

Auf der Vorderseite des Ace 2 befindet sich eine Wassertropfenkerbe mit einer 8-Megapixel-Kamera, während auf der Rückseite ein Doppelkamerasystem mit einem 13-Megapixel-Hauptsensor und einem 2-Megapixel-Tiefensensor zu sehen ist.

Ein seitlich angebrachter physischer Fingerabdrucksensor befindet sich im Netzschalter - aus der Flaggschiff- Linie Xperia 1 - und das Ace 2 ist mit nur 159 g schön und leicht. Es gibt auch eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse und einen anständigen 4500-mAh-Akku an Bord.

Das Sony Xperia Ace 2 wird am 28. Mai in Japan für 22.000 Yen (ca. £ 145 / $ 200) zum Verkauf angeboten und ist in den Farben Schwarz, Weiß und Blau erhältlich.

Schreiben von Britta O'Boyle.