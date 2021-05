Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Sony Xperia Pro ist ab sofort in Großbritannien und Europa vorbestellbar und wird ab dem 10. Mai in wenigen Tagen erhältlich sein. Der Preis: bei einem atemberaubenden Preis von 2299 £ oder 2499 Euro in Europa.

Natürlich ist dies nicht nur ein normales Smartphone für den Durchschnittsverbraucher. Es ist ein stark modifiziertes Xperia 1 ii, das in den Workflow professioneller Videografen und Fotografen passt.

Die wichtigste Neuerung ist der im Telefon integrierte HDMI-Eingang, mit dem Sie als Touchscreen-Monitor für Ihre Digitalkamera wie zum Beispiel die A7S III verwenden können.

Nach dem Anschließen und Anbringen können Sie den 4K-OLED-Bildschirm verwenden, um den Rahmen zu vergrößern und zu verkleinern, um den Fokus zu berühren. Gleichzeitig können Sie die Bildschirmhelligkeit anpassen und Rasterlinien für die Rahmung hinzufügen.

Was dies von den meisten Monitoren auf der Kamera unterscheidet, ist natürlich, dass es sich um ein Telefon mit 5G-Unterstützung handelt. Das bedeutet, dass Sie über eine schnelle Mobilfunkverbindung direkt von Ihrer mit dem Telefon verbundenen Kamera live streamen können.

Dies ist auch nützlich, wenn Sie Dateien und Filmmaterial schnell und einfach auf einen Remote-Server übertragen möchten. Laut Sony ermöglicht die 360-Grad-Antennenstruktur eine hervorragende Signalleistung für eine zuverlässige Verbindung.

Das Telefon ist wesentlich robuster als das Standard-Xperia 1 ii und wasser- und staubdicht. Es ist nach IP65 und IP68 zertifiziert.

Abgesehen von diesen Anpassungen ist dies größtenteils identisch mit dem Telefon, auf dem es basiert, mit dem Snapdragon 865-Prozessor, demselben Quad-Kamerasystem auf der Rückseite und einem 6,5-Zoll-21: 9-4K-Filmdisplay auf der Vorderseite.

Es kommt jedoch mit mehr Speicher. Das Xperia Pro ist mit 12 GB RAM und 512 GB UFS-Speicher ausgestattet.

Wie die Modifikationen beweisen, ist dies ein Nischenprodukt für eine kleine Gruppe von Benutzern, und wir vermuten, dass nur diejenigen, die die Ergänzungen wirklich zu schätzen wissen, die für die Anschaffung erforderlichen 2,3.000 GBP bequem ausgeben können.

