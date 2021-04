Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony hat sein Angebot an Xperia-Handys für 2021 bestätigt, darunter das Xperia 1 III und das Xperia 5 III.

Anstatt das kompaktere Modell zu verzögern, wurden beide bestätigt und werden im Frühsommer 2021 neben dem Xperia 10 III der Mittelklasse erhältlich sein.

Das Einzigartige am Xperia 1 III und Xperia 5 III ist die Periskoplinse auf der Rückseite. Wir haben in den letzten Jahren eine Reihe von Ansätzen gesehen, vom Huawei P30 Pro bis zum Samsung Galaxy S21 Ultra , aber Sony Mobile verfolgt einen interessanten Ansatz.

Anstatt den maximalen Zoom zu verfolgen, bietet es zwei verschiedene Tele-Längen von einem einzelnen Objektiv. Dies ist eine Seltenheit, da die meisten Objektive eine feste Brennweite bieten und alle Änderungen über den optischen Zoom hinaus digital sind.

Hier können die Sony Xperia-Telefone die Position der Linsenelemente innerhalb des Periskopmoduls verschieben und so die Brennweite dieses Objektivs effektiv ändern. Der Sensor bleibt dahinter gleich, kann jedoch für zwei verschiedene Teleoptionen zwischen 70 mm und 105 mm umschalten.

Ziel ist es, qualitativ bessere Ergebnisse zu erzielen, die eine Blende von 1: 2,3 bei 70 mm und 1: 2,8 bei 105 mm ermöglichen. Diese Brennweiten entsprechen ca. 3x und 4.4x - aber beide sind optisch mit optischer Bildstabilisierung.

Hinter diesem variablen Teleobjektiv sitzt ein 12-Megapixel-Sensor, einer von drei 12-Megapixel-Sensoren dieses Telefons. Wie bei den Vorgängermodellen Xperia 1 und Xperia 5 vermeidet Sony die Versuchung, zu großen Auflösungen zu springen.

Stattdessen haben Sie eine 12-Megapixel-1 / 1,7-Zoll-Hauptkamera und eine 12-Megapixel-Ultra-Wide-Kamera, um das Trio sowohl auf dem Xperia 1 III als auch auf dem Xperia 5 III zu bilden. Der einzige Unterschied zwischen den Kameras besteht darin, dass das Xperia 1III über einen Flugzeitsensor verfügt, mit dem Daten in das Echtzeit-Tracking-System eingespeist werden können. Dies ist also ein etwas fortschrittlicheres System für das größere Telefon. Aufgrund der Einschränkung der 12-Megapixel-Sensoren gibt es keine 8K-Videoaufnahme.

Beide Telefone befinden sich auf der Qualcomm Snapdragon 888 5G mit 12 GB RAM und 256 oder 512 GB Speicher.

Beide verfügen über eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, zwei Stereo-Frontlautsprecher, die Dolby Atmos und 360 Spatial Audio unterstützen, und können Stereo-Audio hochskalieren.

Beide haben auch einen 4500-mAh-Akku mit 30-W-Ladeunterstützung, damit das kleinere Telefon nicht verloren geht.

Die Telefone haben natürlich unterschiedliche Größen, aber beide bieten ein ähnliches Design und sind mit IP65 / 68-Schutz und Corning Gorilla Glass Victus zum Schutz ausgestattet.

Der Unterschied liegt also in der Anzeige. Das Sony Xperia 1 III verfügt über ein 6,5-Zoll-21: 9-OLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einem Touch-Sampling von 240 Hz. Dies ist ein 4K-Display mit 3840 x 1644 Pixel und diese Auflösung wird mit 120 Hz ausgeführt.

Das Sony Xperia 5 III verfügt über ein 6,1-Zoll-21: 9-OLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einem 240-Hz-Touch-Sample. Diesmal sind es jedoch 2520 x 1080 Pixel oder Full HD +. Beide unterstützen HDR.

Es sieht so aus, als würde Sony diese Telefone aufladen, um einen großen Eindruck zu hinterlassen, aber es wird einige Zeit dauern, bis wir sie in die Hände bekommen können, da sie erst im Sommer 2021 fällig werden. Wir werden Ihnen natürlich vollständige Bewertungen von bringen beide näher an dieser Zeit.

Preise und genaue Verfügbarkeit sind zu bestätigen.

Schreiben von Chris Hall.