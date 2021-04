Erscheinungsdatum, Gerüchte, Funktionen und technische Daten des Sony Xperia 1 III

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony Mobile wird die Aktualisierung seines Flaggschiff-Smartphones Xperia 1 bekannt geben , das als Xperia 1 III bezeichnet werden soll - ausgesprochen Sony Xperia 1 Mark 3.

Die dritte Generation des Xperia 1 sollte neben dem Xperia 10 III auf den Markt kommen, über das Sie in unserer separaten Funktion lesen können. Hier konzentrieren wir uns jedoch auf alles, was wir bisher über das Xperia 1 III gehört haben.

14. April

Über £ 1000 / $ 1000

Sony nutzt normalerweise die Messen Mobile World Congress und IFA , um seine neuesten Smartphone-Angebote bekannt zu geben. Die globale Pandemie hat sich jedoch auf die Messen und ihre typischen Zeitpläne ausgewirkt. Obwohl MWC noch im Juni stattfinden soll, hat Sony am 14. April eine separate Veranstaltung angekündigt, bei der die Nachfolger des Xperia 1 II und des Xperia 10 II vorgestellt werden sollen.

In Bezug auf den Preis kostete das Xperia 1 II in Großbritannien 1099 GBP und in den USA 1199 USD. Erwarten Sie also nicht, dass das Xperia 1 III billig ist. Es ist wahrscheinlich, dass es innerhalb der gleichen Preisklasse und über 1000 £ oder 1000 $ liegt.

Kleiner aber dicker als Xperia 1 II

IP65 / 68

Spezielle Tastenkombination

Das Sony Xperia 1 III wird seinem Vorgänger sehr ähnlich sehen, wenn auch etwas kleiner, aber etwas dicker, je nach den Lecks.

Das Gerät wurde gerendert und zeigt ein flaches Plattendesign mit abgerundeten Ecken, einen physischen Fingerabdrucksensor am rechten Rand und das gleiche lange, schmale Aussehen, das wir in den letzten Jahren von Sony-Geräten erwartet haben.

Wir erwarten Gorilla-Glas auf der Rückseite und basierend auf den Bildern wird das Kameragehäuse wie beim Xperia 1 II in der oberen linken Ecke positioniert. Wir erwarten auch eine IP65 / 68-Abdichtung .

Lecks deuten darauf hin, dass es wieder eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse geben wird - wie beim Xperia 1 II - und es soll auch eine neue Tastenkombination geben, ähnlich der beim Xperia Pro, die zum Starten eines angepasst werden kann spezifische Funktion.

6,5 Zoll, 4K

OLED, HDR, 120 Hz

21: 9

15 Prozent heller?

Das Sony Xperia 1 II verfügt über ein 6,5-Zoll-4K-Display mit HDR und einem Seitenverhältnis von 21: 9, und das Xperia 1 III wird voraussichtlich diesem Beispiel folgen. Es wurde behauptet, dass das neue Gerät ein helleres Display haben wird - 15 Prozent - und es wird auch von einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz gesprochen, aber ansonsten sieht es so aus, als würden wir das gleiche Panel wie das Modell 2020 sehen.

Wenn die Berichte korrekt sind, dass das Xperia 1 III kleiner als das Xperia 1 II ist, kann dies bedeuten, dass die Einfassungen oben auf dem Display leicht verkleinert wurden, was zu einem viel ansprechenderen Finish führt.

Qualcomm Snapdragon 888, 5G

Bis zu 16 GB RAM / 512 GB Speicher

5000mAh Batterie

Kabelloses Laden

Sony und Qualcomm haben eine langjährige Beziehung, daher ist es sehr wahrscheinlich, dass das Xperia 1 III mit dem Snapdragon 888 unter der Haube geliefert wird, was auch 5G-Funktionen bedeutet.

Das Xperia 1 II verfügt über 8 GB RAM und 256 GB Speicher sowie eine microSD-Speichererweiterung. Wir würden daher für das Xperia 1 III mindestens dasselbe erwarten. Da das Xperia 10 III angeblich einen RAM-Sprung verzeichnen soll, wird dies möglicherweise auch das Xperia 1 III tun. Es gab einige Gerüchte, die auf bis zu 16 GB RAM und 512 GB Speicher hinweisen.

In Bezug auf den Akku hat Sony das Xperia 1 II um kabelloses Laden erweitert , sodass wir davon ausgehen, dass diese Funktion auch beim Xperia 1 II-Modell fortgesetzt wird. Das Xperia 1 II verfügt über einen 4000-mAh-Akku im Vergleich zur Kapazität von 3300 mAh im ursprünglichen Xperia 1, sodass wir hoffentlich dasselbe wie das Xperia 1 II oder größer für das Xperia 1 III sehen werden. Gerüchte über eine 5000-mAh-Zelle haben die Runde gemacht, zusammen mit der Unterstützung für 65-W-Schnellladung.

Dreifaches Heck mit ToF

Verbesserte Frontkamera

Gerüchten zufolge wird das Sony Xperia 1 III mit einer dreifachen Rückfahrkamera sowie einem 3D -Flugzeit-Tiefensensor ausgestattet sein , der mit dem Xperia 1 II identisch ist.

Eine der drei Hauptkameras soll ein Tele- / Periskop-Zoomobjektiv sein, das dem des Galaxy S21 Ultra ähnelt. Andere Spezifikationen sollen eine 64-Megapixel-Hauptkamera, ein 12-Megapixel-Ultraweitwinkelsensor und das Periskop- / Teleobjektiv 12-Megapixel mit 60-fachem Zoom sein.

Das Xperia 1 II verfügt über drei 12-Megapixel-Sensoren und einen ToF-Sensor. Es bietet Funktionen wie den Photo Pro-Modus mit einem visuellen Layout, das die Benutzeroberfläche des Sony Alpha 9 widerspiegelt, und einen 20-fps-Burst-Modus, mit dem Sie Autofokus und automatische Belichtung mit Motivverfolgung durch den Burst erhalten. Wir würden erwarten, dass das Xperia 1 III weitere Funktionen und Verbesserungen bietet.

Die Frontkamera des Xperia 1 III soll mit einer größeren Blende verbessert werden, aber es gibt derzeit kein Wort darüber, ob sie bei der gleichen Auflösung von 8 Megapixeln wie das Xperia 1 II bleiben wird.

Hier finden Sie alles, was wir bisher über das Sony Xperia 1 III gehört haben.

Der Gehäusehersteller Olixir scheint das Sony Xperia 1 III in seiner ganzen Pracht durchgesickert zu sein, dank einiger hochwertiger Renderings, die das Design mit einem seiner Gehäuse präsentieren. In PocketNow wurden auch einige fehlende Spezifikationen aufgeführt, darunter eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, ein 5000-mAh-Akku und die Kamera-Spezifikationen.

Olixir

Sony hat das Datum für ein Xperia-Event auf seinen sozialen Kanälen veröffentlicht.

Steve Hemmerstoffer verfolgte die Renderings des Xperia 1 III mit einem 360-Grad-Video des Geräts.

Steve Hemmerstoffer enthüllte einige Renderings des Xperia 1 III sowie einige der Spezifikationen, von denen berichtet wurde, dass sie zum Flaggschiff gehören.

Beste Smartphones 2021 bewertet: Die besten Handys, die heute erhältlich sind von Chris Hall · 7 April 2021

OnLeaks - Voice

AndroidNext berichtete, dass das Sony Xperia 1 III Verbesserungen an der Anzeige und an der Frontkamera aufweisen wird. Es wird gesagt, dass das Display 15 Prozent heller sein wird, während die Frontkamera eine größere Blende haben wird.

Schreiben von Britta O'Boyle.