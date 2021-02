Erscheinungsdatum, Gerüchte, Funktionen und technische Daten des Sony Xperia 10 III

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony Mobile kündigt normalerweise ein paar Smartphones pro Jahr an. Nach einer Änderung der Namensstrategie im Jahr 2019 werden diese Bereiche nun als Xperia 1 , Xperia 5 und Xperia 10 bezeichnet.

Das Xperia 10 befindet sich im Mittelklasse-Markt, weist jedoch einige Merkmale des Flaggschiffs Xperia 1 auf. Wir haben das Xperia 10 II (Xperia 10 Mark 2) im ersten Halbjahr 2020 neben dem Xperia 1 II auf den Markt gebracht Ich erwarte das Modell der dritten Generation in den nächsten Monaten.

Hier finden Sie alles, was wir bisher über das Sony Xperia 10 III gehört haben.

Bald erwartet

In Großbritannien zwischen 300 und 350 Pfund

Sony Mobile kündigt seine Smartphone-Updates normalerweise auf den Messen Mobile World Congress und IFA an . Normalerweise werden keine separaten Ereignisse wie Samsung und Apple ausgeführt . Da die globale Pandemie einige Änderungen an den Messen bedeutet, ist es etwas schwieriger, ein genaues Erscheinungsdatum zu bestimmen.

Das Xperia 10 II wurde am 24. Februar 2020 - während der MWC 2020 - angekündigt. Wenn Sony also an einer jährlichen Aktualisierung festhält, obwohl der Mobile World Congress im Februar dieses Jahres nicht stattfindet, sollte sein Nachfolger zusammen mit dem Flaggschiff Xperia 1 III unmittelbar bevorstehen.

In Bezug auf den Preis kostet das Xperia 10 II in Großbritannien 319 GBP (ca. 399 USD). Wir würden einen ähnlichen Baseballstadion für das Xperia 10 III erwarten, obwohl es großartig wäre, ihn in Großbritannien unter der 300-Pfund-Marke zu sehen.

154,4 mm x 68,4 mm x 8,3 mm

IP65 / 68 Abdichtung

Gorilla Glas zurück

Aufgrund der Undichtigkeiten sieht es so aus, als würde das Sony Xperia 10 II ein ähnliches Design wie sein Vorgänger aufweisen. Hochauflösende Renderings deuten auf ein flaches Plattendesign mit abgerundeten Ecken hin, wie wir es im Laufe der Jahre von Sony erwartet haben, mit einer Lünette oben auf dem Display, auf der sich die Frontkamera befindet. Wir erwarten ein Glas zurück wie das Xperia 10 II.

Es sieht so aus, als würde eine dreifache Rückfahrkamera in der oberen linken Ecke der Rückseite positioniert, und wir würden erwarten, dass die IP65 / 68-Abdichtung , die bei der Xperia 10-Reihe mit dem Modell der zweiten Generation eingeführt wurde, eine Rückkehr zum Xperia 10 ermöglicht III.

Am rechten Rand des Geräts scheint wieder ein physischer Fingerabdrucksensor vorhanden zu sein. Die Lecks zeigen ein schwarzes Gerät, aber es wäre nicht überraschend, wenn das Sony Xperia 10 III ebenso wie das Xperia 10 II in Weiß geliefert würde. Es wird berichtet, dass die durchgesickerten Maße 154,4 mm x 68,4 mm x 8,3 mm betragen, was dem Xperia 10 II entspricht, das nur 0,1 mm dicker ist.

6 Zoll, Full HD

OLED

Seitenverhältnis 21: 9

Das Sony Xperia 10 II verfügt über ein 6-Zoll-OLED-Display mit einem Seitenverhältnis von 21: 9, und wir würden erwarten, dass dies auch beim Xperia 10 III der Fall ist. Derzeit gibt es keine Gerüchte über die Größe des Displays. Da die Gerätemessungen jedoch mit denen des Xperia 10 II übereinstimmen sollen, ist 6 Zoll eine gute Wahl. Sony wechselte für das Xperia 10 II im Xperia 10 II zu OLED, so dass es überraschend wäre, wenn es wieder auf LCD umgestellt würde.

Das Seitenverhältnis von 21: 9 - gut für Filme - ist seit der Einführung des Xperia 1 und Xperia 10 im Jahr 2019 ein häufiges Thema der Sony Xperia-Handys. Die durchgesickerten Bilder deuten darauf hin, dass diese große, schmale Form erhalten bleibt. Die Xperia 10-Reihe enthielt ursprünglich zwei Mobilteile - das Xperia 10 und das Xperia 10 Plus -, aber im Jahr 2020 bot Sony nur eine Option an, sodass wir davon ausgehen, dass diese für das Xperia 10 III fortgesetzt wird.

Das Xperia 10 II verfügt über eine Full-HD-Auflösung, die vermutlich auch das Xperia 10 III bietet, wodurch die höhere Auflösung für das Xperia 1 erhalten bleibt.

Qualcomm SD765G

6 GB RAM

5G

Gerüchten zufolge verfügt das Sony Xperia 10 III über die Qualcomm Snapdragon 765G-Plattform unter der Haube und 6 GB RAM. Sein Vorgänger verfügt über den Snapdragon 665-Chipsatz mit 4 GB RAM. Während es also einen neueren Chip der Snapdragon 6-Serie gibt, ist der SD765G ein sehr leistungsfähiger Prozessor, der in einer Reihe hervorragender Smartphones zu finden ist, und die Erhöhung des RAM wird wahrscheinlich ebenfalls begrüßt.

Dies würde auch bedeuten, dass das Xperia 10 III 5G-fähig ist - eine Premiere für diesen Bereich.

Das Xperia 10 II hatte 128 GB Speicherplatz, so dass wir zumindest das für das Xperia 10 III erwarten würden, und wir erwarten einen Akku um 3500 mAh - hoffentlich größer - obwohl in dieser Abteilung noch nichts gemunkelt wurde.

Dreifache Rückfahrkamera

Es ist derzeit nicht klar, welche Kameraspezifikationen das Xperia 10 III bieten wird, obwohl aufgrund von durchgesickerten Bildern erneut eine dreifache Rückfahrkamera erwartet wird.

Das Xperia 10 II wird mit einer 12-Megapixel-Hauptkamera und 8-Megapixel-Ultra-Wide- und Tele-Kameras geliefert, über die das Xperia 10 III auch verfügen soll. Wir würden Verbesserungen in Bezug auf Funktionen und Ergebnisse erwarten, auch wenn die Hardware gleich bleibt.

Hier finden Sie alles, was wir bisher über das Sony Xperia 10 III gehört haben.

Die dritte Generation des Xperia 10 der Mittelklasse erschien auf Geekbench mit der Qualcomm lito-Plattform - dem Snapdragon 765G -, die von 6 GB RAM unterstützt wird.

Pocket-Lint pflanzt mit Resideo weitere 1.000 Bäume von Stuart Miles · 19 February 2021

Laut Gizmo China wird das Sony Xperia 10 III wie das Xperia 10 II eine 12-Megapixel-Hauptkamera, eine 8-Megapixel-Ultra-Wide-Kamera und eine 8-Megapixel-Tele-Kamera auf der Rückseite haben.

Leaker Steve Hemmerstoffer enthüllte einige Bilder des Sony Xperia 10 III auf der Voice-Plattform.

1/3 Steve Hemmerstoffer / OnLeaks

GSM Arena schlug vor, das Sony Xperia 10 III mit dem Qualcomm Snapdragon 690-Prozessor auszustatten. Es heißt auch, dass die Maße für das Gerät der dritten Generation 154,4 mm x 68,4 mm x 8,3 mm betragen würden.

Schreiben von Britta O'Boyle.