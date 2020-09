Das Sony Xperia 5 II bietet leistungsstarke Leistung in einem kompakten Gehäuse

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach einer Reihe von Mark II-Updates ist das Xperia 5 nun an der Reihe, sein Update zu erhalten. Das Xperia 5 II erfrischt das Modell 2019 und bietet Leistung aus seinem kompakten Gehäuse.

Die technischen Daten des Xperia 5 II spiegeln in vielerlei Hinsicht die des Flaggschiffs Xperia 1 II wider. Es handelt sich also um ein Snapdragon 865 5G-Mobilteil in Flaggschiffqualität. Um sein Ansehen zu verbessern, hat Sony die Position seines Displays geklärt und sich von der Option "Reduzierung von Bewegungsunschärfe" des Xperia 1 II zu einem knochenfesten 120-Hz-Display entwickelt.

Es handelt sich um ein 6,1-Zoll-Telefon, das auf seinem 21: 9-OLED-Panel eine Auflösung von 1080p aufweist. Laut Sony kann die Technologie zur Reduzierung von Bewegungsunschärfe stattdessen 240 Hz für superklare, sich schnell bewegende Objekte simulieren. Es ist jetzt mit einem 240-Hz-Touch-Sampling-Panel gekoppelt, das laut Sony so optimiert wurde, dass es schneller als seine Konkurrenten ist.

Ein Großteil dieses Fokus auf Spiele ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass Sony die Call of Duty Mobile-Weltmeisterschaft sponsert. Daher scheint Xperia seine Gaming-Chops zu verbessern. In diesem Sinne kann der Game Enhancer des Xperia 5 II so einstellen, dass alles für Spiele optimiert, alle Ablenkungen reduziert und sogar so gestaltet werden, dass Sie nicht versehentlich aus dem Spiel wischen können, indem Sie die üblichen Navigationsgesten des Telefons deaktivieren.

Stereolautsprecher - etwas, in dem Sony schon immer gut war - und eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse sorgen dafür, dass das Telefon gut klingt, während der USB-C-Anschluss so konfiguriert wurde, dass Sie das Aufladen des Akkus umgehen und es für lange Spiele verkabelt verwenden können Sitzungen, ohne die Batterie zu beschädigen. Um die Wärmeableitung zu unterstützen, befindet sich im Inneren eine Graphenmatte, während ein 4000-mAh-Akku das Telefon mit Strom versorgt.

Auf der rechten Seite des Geräts befinden sich zahlreiche Tasten, darunter die Lautstärke, der Fingerabdrucksensor, eine Google Assistant-Taste und ein spezieller Auslöser.

Auf der Rückseite des Telefons befindet sich eine bekannte Anordnung von drei Kameras, wobei Sony sich an 16, 24 und 70 mm (Ultra-Wide, Main, Tele) hält und sagt, dass dies die Kernobjektive sind, die jeder Fotograf benötigen würde.

Auch hier scheint der Fokus auf Funktionen zu liegen, die Sony Mobile von den Alpha-Kameras von Sony abhebt, und wir sind uns nicht sicher, ob das Unternehmen das mobile Fotografieren genauso gut akzeptiert wie einige Konkurrenten.

Alle Objektive sind Zeiss-Objektive mit der T * -Beschichtung, die für eine bessere Qualität die Reflexionen reduzieren soll, aber auch hier geht es bei Sony um Geschwindigkeit. Das Unternehmen sagt, dass die Verwendung von 12-Megapixel-Sensoren bedeutet, dass das Auslesen von Daten viel schneller ist als bei einem Sensor mit höherer Auflösung, sodass Fokussierung und Verarbeitung schneller erfolgen können.

Es gibt Burst-Aufnahmen mit 20 Bildern pro Sekunde, um den perfekten Moment in schneller Aktion festzuhalten. Es gibt einen Echtzeit-Autofokus für die Verfolgung von Menschen und Tieren. Der große Neuzugang ist jedoch die 4K HDR-Zeitlupe mit 120 Bildern pro Sekunde, die scharf, glatt und scharf sein sollte - und entsprechend Für Sony ist es eine Weltneuheit.

Wie genau die Kameraleistung zusammenhängt, hängt von vielen Dingen ab, und wir werden sie auf jeden Fall gründlich testen, sobald wir dieses neue Telefon in den Händen halten.

Wir kennen den Preis derzeit nicht - wir würden erwarten, dass er in der Preisspanne von £ 699 liegt. Die genaue Verfügbarkeit muss noch bestätigt werden, aber wir schauen Mitte Oktober, bevor sie in die Regale kommt.

Schreiben von Chris Hall.