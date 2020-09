Erscheinungsdatum, Funktionen, Gerüchte und Preis des Sony Xperia 5 II

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony Mobile kündigt normalerweise zwei Flaggschiff-Smartphones pro Jahr an, eines um die Februarzeit und das zweite um die Septemberzeit. Im Jahr 2019 wurden diese Geräte als Xperia 1 und Xperia 5 bezeichnet, und das Unternehmen brachte auch das Xperia 10 der Mittelklasse auf den Markt.

Für 2020 haben wir bereits den Nachfolger des Xperia 1 im Xperia 1 II gesehen, und Gerüchte über das kompaktere Modell - das Xperia 5 II - sind jetzt in vollem Gange.

Hier finden Sie alles, was wir bisher über das Xperia 5 II gehört haben.

17. September 2020

Mindestens $ 799 / £ 699

In der Vergangenheit hat Sony die Messe IFA genutzt , um sein neuestes Smartphone vorzustellen. Es scheint jedoch, dass das Unternehmen beschlossen hat, die virtuelle Show in diesem Jahr zu meiden, und sich für eine eigene Veranstaltung entscheiden wird.

Berichten zufolge wird das Sony Xperia 5 II am 17. September 2020 vorgestellt. Sein Vorgänger wurde im September 2019 angekündigt und im Oktober 2019 veröffentlicht, sodass wir das Xperia 5 II vor Weihnachten in den Regalen erwarten würden.

In Bezug auf den Preis kostete das Xperia 5 in den USA 799 USD und in Großbritannien 699 GBP. Es ist jedoch möglich, dass das Xperia 5 II wie das Xperia 1 II einen Preisanstieg verzeichnen kann, da es voraussichtlich 5G sein wird.

158 x 68 x 8 mm

IP68 wasser- und staubdicht

Glas- und Metalldesign

Es gab einige ziemlich umfangreiche Lecks rund um das Sony Xperia 5 II, von denen wir dank Leaker Evan Blass und Android Headlines ziemlich genau wissen, wie es aussehen wird.

Blass hat eine Reihe von Presse-Renderings der Geräte getwittert, zusammen mit Marketing-Shots, die einige der wichtigsten Funktionen enthüllen, wie die Unterstützung des Dual Shock-Controllers. Das Xperia 5 II bietet ein ähnliches Design wie das Xperia 5 und scheint etwas rundere Ecken und Kanten zu haben.

Es sieht so aus, als ob es weiterhin schlanke Lünetten am oberen und unteren Rand des Displays geben wird. Das Kameragehäuse auf der Rückseite scheint in der oberen linken Ecke zu sitzen - wie beim Xperia 5 - und oben befindet sich eine Kopfhörerbuchse, die es beim letztjährigen Modell nicht gab.

Es sieht auch so aus, als wäre es wasserdicht - wie viele es von einem Sony-Gerät erwarten würden. Die Maße sollen 158 x 68 x 8 mm betragen, was 0,2 mm schlanker ist als beim Xperia 5.

6,1 Zoll, Full HD +

120 Hz, OLED

Seitenverhältnis 21: 9

Berichten zufolge wird das Xperia 5 II über ein 6,1-Zoll-Display verfügen, wodurch es etwas kleiner als das 6,5-Zoll-Xperia 1 II ist. Das Display soll eine Full HD + -Auflösung bieten und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz aufweisen .

Es wird auch behauptet, ein OLED-Bildschirm zu sein, und das Seitenverhältnis beträgt zweifellos 21: 9. Wenn alle Lecks korrekt sind, stimmen die Anzeigespezifikationen des Xperia 5 II mit Ausnahme der Erhöhung der Bildwiederholfrequenz mit denen des Xperia 5 überein.

Qualcomm Snapdragon 865

5G

8 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD

4000mAh, schnelles Aufladen

Das Sony Xperia 5 II soll auf dem Qualcomm Snapdragon 865 5G-Prozessor laufen, der von 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher unterstützt wird. Es soll auch microSD-Unterstützung für die Speichererweiterung geben, wie es für Sony-Geräte typisch ist.

Die Akkukapazität soll ordentliche 4000 mAh betragen, und es wird erwartet, dass auch eine Schnellladung an Bord erfolgt. Es gibt noch kein Wort darüber, ob das Xperia 5 II kabelloses Laden anbieten wird.

Berichten zufolge wird das Xperia 5 II Software-Upgrades auf Android 13 erhalten, was drei Jahre Updates bedeuten würde - genau wie Samsung es für seine neueste Note 20-Serie versprochen hat.

Dreifache Rückfahrkamera

12MP Ultra Wide + 12MP Wide + 12MP Tele

Basierend auf den Berichten wird das Sony Xperia 5 II wie sein Vorgänger eine dreifache Rückfahrkamera haben. Es wird behauptet, dass es einen 12-Megapixel-Ultra-Weitwinkelsensor (1: 2,2, Brennweite 16, 124-Grad-Sichtfeld), einen 12-Megapixel-Breitsensor (24 mm, 1: 1,7-Apertur, 82-Grad-Sichtfeld) geben wird Ansicht) und ein 12-Megapixel-Teleobjektiv (70 mm, 1: 2,4, 3-fach Zoom).

Wenn dies zutrifft, ist der Ultra-Wide-Sensor noch breiter als das 120-Grad-Objektiv des Samsung Note 20 Ultra . Auf der Frontkamera wurde noch nichts erwähnt.

Hier ist alles, was wir bisher über das Sony Xperia 5 II gehört haben.

Gerüchten zufolge könnte das Sony Xperia 5 II Upgrades auf Android 13 erhalten, was bedeuten würde, dass Sony drei Jahre lang Software-Upgrades anbietet, wie Samsung es für die Note 20-Serie versprochen hat.

Der Serienlecker Evan Blass hat auf seinem Twitter-Account mehrere Bilder des Xperia 5 II veröffentlicht. Die Bilder zeigen nicht nur vollständige Druckrender des Geräts, sondern auch scheinbar Marketingbilder.

Blasss Twitter-Account ist privat, aber unten sind einige der Bilder aufgeführt, die er geteilt hat.

1/3 Evan Blass

Android Headlines veröffentlichte einen Bericht, der das Design und die technischen Daten des Sony Xperia 5 II enthüllte.

1/2 AndroidHeadlines

Schreiben von Britta O'Boyle.