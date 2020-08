Das ankommende Sony Xperia 5 II wurde in einem riesigen Leck völlig aufgedeckt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir hatten Anfang des Jahres das Xperia 1 II- Debüt von Sony und jetzt scheint die etwas kleinere Version unmittelbar bevorzustehen.

Das Xperia 5 II wird ein 6,1-Zoll-Telefon im Vergleich zum 6,5-Zoll-Display des Xperia I II sein, und tatsächlich hat AndroidHeadlines fast alles an diesem Telefon durchgesickert, was beeindruckendere Fotografie-Smarts wie das Xperia 1 II bieten sollte, obwohl es keine gibt verrückt große Zooms.

Die Seite behauptet, dass sie am 17. September debütieren wird, also freuen wir uns darauf. Es basiert auf demselben Qualcomm Snapdragon 865 5G-Chipsatz wie das Xperia 1 II und nicht auf dem neueren 865 Plus (unserer Meinung nach keine große Sache). Das Leck beansprucht außerdem 8 GB RAM und 128 GB Speicher mit einem erwartungsgemäßen microSD-Kartensteckplatz.

Das Schnellladen ist an Bord, während ein 4.000-mAh-Akku vorhanden ist. Die drei Kameraobjektive sind alle 12 Megapixel, ultraweit (1: 2, Brennweite 16, 124 Grad Sichtfeld), breit (24 mm, 1: 1,7 Blende, 82 Grad Sichtfeld) und Tele ( f / 2.4, 3x Zoom) Objektiv. Beachten Sie, dass das Ultra-Wide-Objektiv im Samsung Note 20 Ultra noch breiter ist als das 120-Grad-Objektiv.

In Bezug auf die Größe ist es 158 x 68 x 8 mm groß, 0,2 mm dünner als das Vorgänger- Xperia 5 , das wir Ende 2019 getestet haben. Es verfügt auch über eine Kopfhörerbuchse, während das vorherige Gerät dies nicht tat.

Das Display wird eine Full HD + HDR-OLED mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sein, was ein Upgrade des Xperia 1 II darstellt.

Schreiben von Dan Grabham.