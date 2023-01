Das Samsung Galaxy A54 ist offiziell zertifiziert und die Veröffentlichung rückt näher

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das kommende Samsung Galaxy A54 ist jetzt noch wahrscheinlicher, als es ohnehin schon war, nachdem es in einer indischen Zertifizierungsdatenbank aufgetaucht ist.

Wir haben bereits Renderings gesehen, wie das nächste Samsung-Handy aussehen wird - es wird wie das Bild oben aussehen - aber jetzt wissen wir, dass das Telefon immer näher an eine Veröffentlichung herankommt. Das liegt daran, dass es bereits in der Datenbank auf der Website des Bureau of Indian Standards (BIS) aufgetaucht ist - einer Datenbank, in der Geräte gesammelt werden, die für den Verkauf im Land zugelassen sind.

Das unangekündigte Galaxy A54 trägt die Modellnummer SM-A546E/DS und steht vermutlich kurz vor seiner offiziellen Markteinführung. Sobald dies der Fall ist, können wir ein 6,4-Zoll-Full-HD+-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und AMOLED-Bauweise erwarten. Ein Fingerabdruckscanner im Display wird ebenfalls erwartet.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Im Inneren werden 8 GB RAM mit Samsungs eigenem Exynos 1380 gepaart sein, während die Speicherkapazität bis zu 256 GB betragen soll. Eine billigere 128-GB-Option ist wahrscheinlich, während eine Version mit 6 GB RAM für diejenigen mit einem kleineren Budget angeboten werden könnte.

Was die Kameras betrifft, so wird wahrscheinlich ein 50-Megapixel-Hauptfotograf mit einem 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Sensor kombiniert werden. Auf der Vorderseite wird eine 32-Megapixel-Kamera für Selfies zu finden sein.

Nachdem nun so viel über das Galaxy A54 bekannt ist, bleiben zwei wichtige Fragen: Wann wird es in den Handel kommen und wie viel wird es kosten, um es zu bekommen? Die Antworten auf beide Fragen dürften nicht mehr lange auf sich warten lassen, wenn dieser jüngste Datenbankeintrag ein Hinweis ist.

Schreiben von Oliver Haslam.