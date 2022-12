Samsung Galaxy S23 Ultra Werbebilder durchgesickert

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Samsung sein nächstes Galaxy Unpacked-Event irgendwann Anfang Februar abhalten wird, auf dem Gerüchten zufolge die Galaxy S23-Serie vorgestellt werden soll.

Wir haben bereits viele Leaks zu den Geräten gesehen, die wir in unserem Samsung Galaxy S23 Gerücht Feature zusammengefasst haben, aber das neueste zeigt offiziell das Design und die Farben, die für das S23+ und S23 Ultra erwartet werden.

Wir sagen offiziell, obwohl Samsung selbst die Bilder nicht veröffentlicht hat. Stattdessen hat 91Mobiles etwas in die Hände bekommen, das angeblich Marketingmaterial für die Geräte sein soll. Das Material soll von einer "Industriequelle" stammen und zeigt das S23+ und das S23 Ultra, aber nicht das normale S23.

Auf der Grundlage des Materials scheinen die Gerüchte über das Design der Geräte zu stimmen, wobei das S23+ und das S23 Ultra einzelne Linsen auf der Rückseite außerhalb eines Kameragehäuses aufweisen. Außerdem verfügen beide über eine zentrale Lochkamera am oberen Rand des Displays.

Aus dem durchgesickerten Marketingmaterial und früheren Leaks geht hervor, dass das S23 im Jahr 2023 in der Farbe Rosa erscheinen wird, das S23+ in Lila und das S23 Ultra in Grün.

Im Moment ist noch nichts offiziell - nicht einmal das Datum des nächsten Galaxy Unpacked - aber wir werden unser Galaxy S23-Feature aktualisieren, sobald neue Informationen auftauchen.

Schreiben von Britta O'Boyle.