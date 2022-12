Ist der Samsung Galaxy Unpacked 2023 Termin gerade durchgesickert?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Datum für die Vorstellung des Samsung-Flaggschiffs - bekannt als Galaxy Unpacked - könnte gerade online durchgesickert sein.

Jedes Jahr veranstaltet Samsung ein großes Launch-Event, das Samsung Galaxy Unpacked genannt wird. Es ist die Plattform, die das Unternehmen nutzt, um seine neuen Smartphones vorzustellen, wobei die Galaxy S23-Familie für 2023 erwartet wird.

Das Datum ist oft ein streng gehütetes Geheimnis, aber ein möglicher Tag wurde von dem berüchtigten Samsung-Leaker Universe Ice geteilt.

Galaxy Unpacked- Ice universe (@UniverseIce) December 21, 2022

Das Teilen der Nachricht "1. Februar", gefolgt von "Galaxy Unpacked", lässt wenig Zweifel daran, worauf er sich bezieht - aber der Zeitplan passt zu dem zuvor gemunkelten Startfenster Anfang Februar.

Dieser Tag ist ein Mittwoch, und normalerweise öffnet Samsung die Vorbestellungen und beginnt mit der Auslieferung des Telefons ein paar Wochen später.

Samsungs Pläne scheinen sich in den letzten Jahren um die Vorstellung neuer Geräte im Vorfeld des Mobile World Congress (MWC) zu drehen, der Ende Februar in Barcelona, Spanien, stattfindet.

Der MWC ist die größte und wichtigste Mobilfunkmesse der Welt, und in den letzten Jahren hat Samsung seine neuen Geräte bereits vor der Messe auf den Markt gebracht, so dass das Unternehmen seinen Stand mit Geräten bestücken konnte, über die alle Besucher staunen konnten.

Durch dieses Timing ist Samsung seinen traditionellen Konkurrenten in Bezug auf das Markteinführungsfenster oft voraus und kommt auf den Markt, bevor viele Geräte der Konkurrenz überhaupt weltweit auf den Markt gekommen sind. Natürlich kündigen viele chinesische Unternehmen jetzt Ende Dezember neue Geräte für den chinesischen Markt in diesem hart umkämpften Sektor an.

Es gibt keine Bestätigung von Samsung, aber in letzter Zeit häufen sich die Leaks. Samsung-Geräte durchlaufen die Zertifizierungsstellen, was normalerweise darauf hindeutet, dass ein Produkt kurz vor der Markteinführung steht.

Da die CES vor der Tür steht, gehen wir davon aus, dass Samsung die Markteinführung abwartet, bevor es das Galaxy Unpacked ankündigt.

Schreiben von Chris Hall.