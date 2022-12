Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsungs Galaxy Z Flip 4 ist noch gar nicht so alt, aber die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, was es ersetzen wird - und wir hören, dass das Z Flip 5 große Veränderungen aufweisen könnte.

Einem neuen Bericht zufolge wird Samsung beim Z Flip 5 ein viel größeres Cover-Display einbauen als das bisherige 1,9-Zoll-Display des Galaxy Z Flip 4. Der Display-Analyst Ross Young geht sogar davon aus, dass die Größe des Bildschirms drastisch zunehmen wird und dass er größer als drei Zoll sein könnte.

Wie ich meinen Super-Followern gestern schon sagte, wird es beim Z Flip 5 ein paar wichtige Änderungen geben.. . pic.twitter.com/rEcD2DvaWw- Ross Young (@DSCCRoss) December 1, 2022

Obwohl Young entweder nicht weiß oder nicht bereit ist, genau zu sagen, wie groß der Bildschirm sein wird, wird alles um die Drei-Zoll-Marke eine bemerkenswerte Verbesserung sein. Das Titelbild ist das, was die meisten Leute benutzen, um die Uhrzeit und Benachrichtigungen zu überprüfen, aber indem es größer wird, könnte Samsung die Tür zu besseren Anwendungsfällen öffnen und gleichzeitig mehr Platz für Inhalte bieten.

Ein größeres Cover ist nicht die einzige Änderung, die Samsung laut Young vornehmen wird. Er glaubt auch, dass Samsung "ein anderes Scharnierdesign verwenden wird, das die Sichtbarkeit der Naht verringern könnte", was in der Tat eine große Sache wäre. Während faltbare Telefone in den letzten Jahren diese Naht besser versteckt haben, ist sie immer noch sehr sichtbar. Samsungs Fähigkeit, diese zu reduzieren, wäre eine große Verbesserung, wenn sich dieser Bericht bewahrheitet.

Wir werden wahrscheinlich noch eine ganze Weile warten müssen, bevor wir wissen, ob das der Fall ist oder nicht. Es ist unwahrscheinlich, dass Samsung das Z Flip 5 vor August 2023 ankündigen wird, was bedeutet, dass das Unternehmen noch viel Zeit hat, um an dem zu arbeiten, was es dort entwickelt hat.

Schreiben von Oliver Haslam.