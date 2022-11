Samsung hat bestätigt, wann es das Galaxy S23 Lineup ankündigen wird

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie darauf warten, eines von Samsungs schrillsten Handys in die Hände zu bekommen, wissen wir jetzt, wann Sie mit dessen Ankündigung rechnen können.

Wir hatten bereits erwartet, dass Samsung die Galaxy S23-Reihe innerhalb der ersten Monate des Jahres 2023 ankündigen würde, basierend auf früheren Veröffentlichungszeiträumen, aber jetzt wissen wir es mit Sicherheit - Samsung wird die Galaxy S23-Modelle im Februar 2023 ankündigen.

Wir wissen das, weil Samsung es uns gesagt hat. Genauer gesagt, hat Samsung es einer koreanischen Nachrichtenagentur gesagt. In einem Interview bestätigte ein leitender Angestellter von Samsung, dass "die S23-Serie während unserer eigenen Unpacked-Veranstaltung in den Vereinigten Staaten, die im Februar stattfinden wird, vorgestellt werden wird". Die Führungskraft wollte jedoch nicht sagen, wo diese Enthüllung stattfinden wird oder ob dies etwas sein wird, das gegen Ende des Monats geschieht.

Wenn alles so läuft, wie wir es erwarten, wird Samsung im Februar drei neue Modelle ankündigen, wobei das Galaxy S23 Ultra an der Spitze des Lineups stehen wird. Es wird erwartet, dass dieses Modell unter anderem mit einer 200-Megapixel-Kamera ausgestattet sein wird, und auch der Snapdragon 8 Gen 2 wird erwartet. Es sieht auch so aus, als ob Samsung eine spezielle Version von Qualcomms schnellem neuen Chip erhalten wird. Wenn ja, wird dieser Chip etwas schneller sein als die Chips, mit denen sich andere Unternehmen begnügen mussten.

Natürlich werden wir in ein paar Monaten eine Bestätigung für all diese Informationen erhalten, und wir können davon ausgehen, dass bis dahin noch ein paar weitere Informationen durchsickern werden.

Was andere Funktionen der Handys angeht, so wird Samsung nach neuesten Informationen eine Funktion vom iPhone 14 übernehmen und ab dem nächsten Jahr Satellitenkommunikation in seine Geräte integrieren.

Schreiben von Oliver Haslam.