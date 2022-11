Samsung Galaxy S23 soll iPhone 14-ähnliche Satellitenfunktionen erhalten

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Berichten zufolge arbeitetSamsung mit Hochdruck an einer Funktion, die es den Nutzern ermöglicht, genau wie das iPhone 14 von Apple, Satellitenkommunikation zu senden und zu empfangen.

Die Modelle iPhone 14 und iPhone 14 Pro von Apple können Satellitenkommunikation nutzen, wenn Mobilfunk und Wi-Fi nicht verfügbar sind, allerdings nur in Notsituationen. Einem neuen Bericht zufolge wird Samsungs Version der Technologie noch leistungsfähiger sein.

Dem Bericht zufolge testet Samsung bereits eine neue Satellitenkommunikationsfunktion, bei der 66 erdnahe Kommunikationssatelliten von Iridium zum Einsatz kommen. Es wird vermutet, dass das Unternehmen den Nutzern die Möglichkeit geben will, Testnachrichten und kleine Bilder "mit Hunderten von Kbps" zu übertragen und damit möglicherweise die Tür zu normalen Messaging-Diensten zu öffnen.

Apples Emergency SOS via Satellit ist jetzt in den Vereinigten Staaten und Kanada verfügbar und wird im Dezember in einigen europäischen Ländern eingeführt. Es ermöglicht jedoch nur das Versenden von Standardnachrichten an Notdienste, wenn Hilfe benötigt wird, was den Nutzen einschränkt. Apple gab als Grund für diese Einschränkung eine zu geringe Bandbreite an, und es ist unklar, ob Samsung in der Lage war, die Dinge zu beschleunigen.

Dem Bericht zufolge arbeitet Samsung derzeit daran, welche Funktionen mit dem Galaxy S23 ausgeliefert werden, und es wird vermutet, dass die neue Satellitenkommunikationsfunktion mit dieser Version eingeführt wird. Es ist jedoch möglich, dass sie über ein Software-Update zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt werden könnte.

