Samsungs Galaxy S23 könnte einen einzigartigen Snapdragon 8 Gen 2 Chip erhalten

(Pocket-lint) - Samsung könnte eine spezielle Version von Qualcomms kürzlich angekündigtem Snapdragon 8 Gen 2-Chip bekommen, und das könnte bedeuten, dass es für Europäer keinen Exynos mehr gibt.

Wir haben immer erwartet, dass Samsung Qualcomms neuesten und besten Chip verwenden wird, wenn das Galaxy S23 Lineup im nächsten Jahr erscheint, aber der Leaker Ice Universe deutet darauf hin, dass es eine oder zwei Überraschungen um die Ecke geben könnte. Angefangen bei der spezifischen Version des Snapdragon 8 Gen 2, die Samsung verwenden wird.

Ice Universe glaubt, dass es sich bei dem Chip um eine spezielle Hochfrequenzversion handeln wird, die exklusiv für Samsung bestimmt ist. Ein Screenshot, den der Leaker geteilt hat, zeigt ein Galaxy S23 Ultra, auf dem ein Snapdragon 8 Gen 2 mit einer Taktrate von 3,36 GHz zu laufen scheint. Der Chip, den alle anderen bekommen werden, läuft mit 3,2 GHz, was darauf hindeutet, dass hier etwas im Gange ist.

Der beste Moment für europäische Nutzer ist gekommen.

Es wurde bestätigt, dass die europäische Version der Samsung Galaxy S23-Serie den Snapdragon 8 Gen2 verwenden wird, und zwar eine Hochfrequenzversion exklusiv für Samsung. Bitte genießen Sie es. pic.twitter.com/w6DqCdH30b- Ice universe (@UniverseIce) November 16, 2022

Ob dieser Chip deutlich schneller sein wird, steht auf einem anderen Blatt, aber der vielleicht interessanteste Teil der Behauptungen von Ice Universe ist, dass dieser Chip für den europäischen Markt bestimmt ist. In der Vergangenheit wurden europäische Samsung-Flaggschiffe mit Exynos-Chips ausgeliefert, was bedeutet, dass dies eine Premiere für die Produktreihe wäre.

Es ist noch nicht klar, ob der spezielle Hochgeschwindigkeits-Chip nur für die Europäer bestimmt ist oder auch in den USA zum Einsatz kommen wird, aber das wird die Zeit zeigen. Es scheint unwahrscheinlich, dass Samsung zwei Versionen desselben Chips in ein und demselben Telefon verwenden würde - aber das hat Samsung nicht davon abgehalten, jahrelang zwei verschiedene Chips in dieselben Telefone einzubauen, also ist Ihre Vermutung so gut wie unsere an diesem Punkt.

