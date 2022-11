Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsungs Ersatz für das Galaxy A53 sieht weitgehend gleich aus, mit dem Galaxy A54 5G's 6,4-Zoll-Bildschirm sitzt auf der Vorderseite mit einem einzigen Loch-Punch-Kamera.

Es wird erwartet, dass Samsung das A54 Anfang 2023 ankündigen wird. Wir werden nicht allzu lange warten müssen, um zu sehen, was das Unternehmen in petto hat. Aber der Leaker OnLeaks hat bereits einige Informationen über das unangekündigte Gerät geliefert, wobei die Renderings uns den bisher besten Blick darauf geben.

Einem gemeinsamen Bericht von OnLeaks und 91mobiles zufolge wird das neue Handy ein 6,4-Zoll-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und FHD+-Auflösung haben. Auf der Rückseite finden wir drei Kameras, wobei die Hauptkamera 50 Megapixel auflöst. Über die beiden anderen Kameras ist nur wenig bekannt, obwohl es sich bei keiner von ihnen um einen dedizierten Tiefensensor handeln dürfte - der Hauptkameramodus wird anscheinend eine Doppelfunktion erfüllen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Im Inneren erwartet uns ein Akku mit rund 5.000 mAh, 128 GB Speicherplatz und 6 GB RAM. Die Verarbeitung wird von einem Exynos 7904-Chip übernommen, wenn die Gerüchte stimmen. Es wird erwartet, dass der Akku über einen USB-C-Anschluss aufgeladen wird, was zu diesem Zeitpunkt niemanden überraschen wird.

Die besten Handy-Angebote am Black Friday 2022: Was wir erwarten von Chris Hall · 3 November 2022 · Die Black-Friday-Verkäufe bieten immer einige große Rabatte für eine Reihe von Top-Marken wie Apple und Samsung.

Was das grundsätzliche Aussehen angeht, ist es in Ordnung. Es ist in etwa so generisch wie diese Dinge, aber angesichts des sehr günstigen Preises des Samsung Galaxy A53 ist es mehr als ausreichend. Dank der Anordnung der rückwärtigen Kamera hat das Gerät einen leichten Galaxy S23-Look, zumindest auf der Rückseite.

Schreiben von Oliver Haslam.