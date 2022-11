Ein aufrollbares Samsung-Handy wird es nicht geben, sagt ein Analyst

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung ist bereits ein großer Akteur in der Welt der faltbaren Telefone, aber es ist unwahrscheinlich, dass das Unternehmen in nächster Zeit in rollbare Telefone einsteigen wird, sagt ein Analyst.

Die Nachricht bedeutet, dass jeder, der auf ein faltbares Handy von Samsung hofft, enttäuscht werden könnte. Oder sie müssen einfach sehr lange warten.

"Der Markt für faltbare Telefone überschneidet sich mit dem für verschiebbare Telefone", so Yi Choong-hoon, CEO und Top-Analyst des in Seoul ansässigen Display-Marktforschungsunternehmens UBI Research. "Es wird für Slidable Phones schwierig sein, einen eigenen Markt zu schaffen".

Deshalb, so Yi, "scheint Samsung kein Interesse an verschiebbaren Telefonen zu haben" und wird seine Ressourcen stattdessen auf die Herstellung noch besserer faltbarer Telefone konzentrieren.

Yi spricht auch einen interessanten Punkt an. Während faltbare Telefone für die Verbraucher unmittelbar einleuchtend sind - ein faltbares Telefon könnte wie ein Buch aufgeklappt werden oder wie ein altes Klapphandy funktionieren - ist ihnen die Idee eines aufrollbaren Geräts fremd. Die Vermutung liegt nahe, dass ein aufrollbares Telefon zu kompliziert sein könnte. Yi glaubt, dass dies derselbe Grund ist, aus dem wir auch bei Laptops keine verschiebbaren Displays sehen werden.

Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine aufrollbaren Telefone geben wird. Yi glaubt, dass einige Unternehmen eigene rollbare Telefone auf den Markt bringen werden, um sich von Samsung abzuheben.

Motorola hat bereits ein Konzept für ein aufrollbares Telefon vorgestellt, aber das Unternehmen geht nicht davon aus, dass es an Verbraucher verkauft wird. Zumindest noch nicht. Oppo ist ein weiteres Unternehmen, das ein eigenes Konzept mit dem Namen Oppo X vorstellte.

