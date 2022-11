Samsung Galaxy S23 könnte früher als erwartet auf den Markt kommen, es wird ein Termin Anfang Februar vorgeschlagen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Geräte der Samsung Galaxy S23-Familie könnten etwas früher als erwartet auf den Markt kommen. Das Galaxy Unpacked wird möglicherweise in der ersten Februarwoche 2023 stattfinden.

Es wird eine wichtige Markteinführung für Samsung sein, da die Marke weiterhin die Marktdominanz im Bereich der Smartphones genießt. Die koreanische Nachrichtenseite Chosun geht davon aus, dass die Veranstaltung in der ersten Februarwoche in San Francisco stattfinden wird und die Geräte ab dem 17. Februar 2023 erhältlich sein werden.

Früher stellte Samsung seine Geräte auf dem Mobile World Congress vor, der normalerweise Ende Februar in Barcelona stattfindet. In den letzten Jahren hat Samsung den Termin vorverlegt, was dem Unternehmen einen gewissen strategischen Vorteil verschafft: Es hat seine Geräte oft schon in den Regalen, bevor die Konkurrenten überhaupt auf den Markt gekommen sind.

Das hat dazu geführt, dass Xiaomi, von dem erwartet wird, dass es sein nächstes Gerät bald ankündigt, seinen Zeitplan etwas umgestellt hat - aber in der Regel wird es nur in China auf den Markt gebracht, während die weltweite Veröffentlichung einige Monate später erfolgt.

Das Wichtige an der frühen Markteinführung eines Telefons ist, dass es einen Meilenstein im Rennen um die Spezifikationen setzt - jede nachfolgende Markteinführung wird dann an der früheren Ankündigung gemessen. Es wird erwartet, dass Samsung das Galaxy S23 Ultra mit einer 200-Megapixel-Hauptkamera ausstattet, so dass die Konkurrenten schnell verglichen und vielleicht als unterlegen beurteilt werden.

Vieles davon scheint auf taktisches Marketing hinauszulaufen: Wenn es Samsung gelingt, seine Geräte früher in die Köpfe und dann in die Hände der Kunden zu bringen, werden sie sich vielleicht gar nicht erst die Mühe machen, eine der Alternativen in Betracht zu ziehen.

Außerdem wissen wir, dass es extrem schwierig ist, ein Samsung-Gerät geheim zu halten: Wir vermuten, dass in den kommenden Monaten Bilder, technische Daten und alles andere durchgesickert sein werden.

Die einzige Überraschung, die wir am Tag der Markteinführung erwarten, werden einige der Software-Funktionen sein, die Samsung einführen wird, um das Samsung-Ökosystem zu verbessern.

Schreiben von Chris Hall.