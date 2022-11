Samsungs Galaxy S23+ durchbricht die Abdeckung in frühen Geekbench-Tests

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsungs Galaxy S23+ wird voraussichtlich erst in ein paar Monaten vorgestellt werden, aber es hat schon jetzt mit superfrühen Geekbench-Scores auf sich aufmerksam gemacht.

Wir erwarten, dass Samsung im Jahr 2023 drei neue Flaggschiff-Handys ankündigen wird. Neben dem Galaxy S23+ werden das Basismodell Galaxy S23 und das High-End-Modell Galaxy S23 Ultra vorgestellt. Es ist das mittlere Kind, das in neuen Geekbench-Scores aufgetaucht ist, und es scheint das Modell zu sein, das für den US-Markt bestimmt ist, komplett mit Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Chip.

In diesem Sinne, kommen wir nun zu den Zahlen. Wenn es sich bei diesem Benchmark-Ergebnis tatsächlich um das Samsung Galaxy S23+ handelt, können zukünftige Käufer mit einem Single-Core-Ergebnis von etwa 1485 und einem Multi-Core-Ergebnis von etwa 4844 rechnen. Zum Vergleich: Der Apple A16 Bionic, der das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max antreibt, schafft etwa 1879 in Single-Core-Tests und 4664 in Multi-Core-Tests.

Weitere interessante Punkte aus der Geekbench-Auflistung sind die 8 GB RAM sowie eine Adreno 740 GPU, die für die Pixelbewegung zuständig ist.

Da der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 noch nicht offiziell ist, könnten wir noch einige Geschwindigkeitssteigerungen und höhere Werte sehen, wenn mehr Software und auch Geekbench dafür optimiert wird. Aber im Moment sind diese Werte mehr als respektabel, und ein iPhone 14 Pro bei der Multi-Core-Leistung zu schlagen, ist keine schlechte Leistung.

Es wird erwartet, dass Samsung alle drei neuen Flaggschiffe im oder um den Februar 2023 herum ankündigen wird, wenn frühere Veröffentlichungszeiträume ein Hinweis sind. Wir können davon ausgehen, dass weitere Details bekannt werden, je näher wir dem großen Tag kommen.

Schreiben von Oliver Haslam.