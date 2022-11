Samsung will dünnere faltbare Geräte mit S Pen-Steckplätzen und ohne Falten

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung hat Berichten zufolge seinen Zulieferern mitgeteilt, dass es in der Lage sein möchte, seine faltbaren Geräte mit einigen oft geforderten Verbesserungen wie S Pen-Steckplätzen zu verbessern.

Da Samsung in vielen Ländern bereits der Hauptakteur auf dem faltbaren Markt ist, scheint sich das Unternehmen nicht auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Einem neuen Bericht zufolge hat Samsung seinen Zulieferern bereits mitgeteilt, dass es einige wichtige Design-Herausforderungen zu bewältigen gibt, und das sind alles Dinge, hinter die sich potenzielle Käufer stellen können.

Ganz oben auf der Liste scheint der Wunsch zu stehen, die Größe der Falte zu verringern, die bei einigen faltbaren Handys so auffällig ist, auch wenn sie in den letzten Iterationen besser geworden ist. Der Knick wird nicht verschwinden, aber es ist zumindest eine Sache, die Samsung seinen Zulieferern gesagt haben soll, dass sie darauf achten sollen.

Falten sind nicht das Einzige, was einige Leute davon abhält, ein faltbares Telefon zu kaufen, und Samsung sagt, dass es in Zukunft in der Lage sein will, einen S Pen in ein spezielles Silo zu stecken. Das war schon immer ein Verkaufsargument für die Galaxy Note-Reihe, und jetzt will Samsung es auch für das Galaxy Fold anbieten.

Andere Designverbesserungen, auf die Samsung ein Auge geworfen hat, sind verbesserte Vibrationsmotoren, eine dünnere und leichtere Konstruktion und bessere Kameras.

The Elec berichtet, dass Samsung das Galaxy Z Fold 4 ursprünglich mit einem S-Pen ausstatten wollte, die Idee aber schließlich verwarf. Auch verbesserte Kameras waren Teil der ursprünglichen Pläne. Auch sie wurden aufgrund von Bedenken über die Dicke und das Gewicht des Geräts gestrichen, aber Samsung hat Berichten zufolge die Zulieferer angewiesen, einen Weg zu finden, diese Bedenken in Zukunft zu umgehen.

Schreiben von Oliver Haslam.