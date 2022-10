Samsung Galaxy A54 erhält möglicherweise einen etwas größeren Akku als das A53

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das kommende Samsung Galaxy A54 könnte von einem etwas größeren Akku profitieren als das Vorgängermodell, heißt es.

Einem neuen Bericht zufolge wird das Galaxy A54 in den Genuss einer Akkukapazität von 4.905 mAh kommen, eine Steigerung gegenüber dem 4.860 mAh-Akku, den Samsung seinem älteren Galaxy A53 spendiert hat.

Auch wenn diese leichte Kapazitätserhöhung keinen massiven Einfluss auf die Akkulaufzeit haben wird, ist es immer gut zu sehen, dass diese Zahlen steigen und nicht sinken. Was die Ladegeschwindigkeit des Akkus angeht, so ist es unwahrscheinlich, dass wir etwas allzu Aufregendes erwarten können - das aktuelle Galaxy A53 kann mit bis zu 25 W geladen werden, und das scheint auch hier das wahrscheinlichste Ergebnis zu sein.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Was den Rest des Telefons angeht, so ist von einer 50-Megapixel-Kamera die Rede, die sich tatsächlich vom Vorgängermodell unterscheidet. Das Galaxy A53 hatte eine 64-Megapixel-Hauptkamera.

Pixel Buds A-Series gratis bei Pixel 6a-Bestellung erhalten von Pocket-lint International Promotion · 21 Juli 2022 Für eine begrenzte Zeit legt Google dem Pixel 6a die Pixel Buds A-Series gratis bei.

Viel mehr wissen wir nicht über das Samsung Galaxy A54 oder was es zu bieten haben wird, aber es besteht die Möglichkeit eines Exynos 1380-Chips für diejenigen, die diese Art von Dingen gerne im Auge behalten. Weitere Spezifikationen und Details werden wahrscheinlich in den kommenden Monaten enthüllt werden, wenn wir uns einer möglichen Veröffentlichung nähern, wann auch immer das sein wird. Im Moment scheint es aber so, als würde das Gerät etwa im März auf den Markt kommen.

Schreiben von Oliver Haslam.