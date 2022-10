Samsung Galaxy S23 Spekulationen über Kameras, CPU und mehr

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wir sind noch Monate davon entfernt, dass Samsung sein neues Galaxy S23-Lineup ankündigt, aber ein neues Leck könnte die Spezifikationen des Basismodells bereits bestätigt haben.

Dieses Leck stammt von dem Ingenieur Yogesh Brar, der gepostet hat, was er für die Spezifikationen des Samsung Galaxy S23 hält. Dabei handelt es sich nicht um das Galaxy S23 Plus oder Galaxy S23 Ultra, sondern um das Basismodell, das als preiswerterer Einstieg in die Produktreihe dienen wird. Diejenigen, die nach dem Besten der Besten suchen, werden auf weitere Details über diese Telefone warten wollen.

Laut Brar wird das Samsung Galaxy S23 über ein 6,1-Zoll FHD+ Super AMOLED-Display mit Unterstützung für eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz verfügen. Im Inneren können sich die Käufer auf einen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Chip und 8 GB RAM freuen. Die Speicherkapazität wird in einer 128 GB und einer 256 GB Variante angeboten, heißt es.

Samsung Galaxy S23

(gerüchteweise)



- 6.1" FHD+ sAMOLED, 120Hz

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC

- Rear Cam: 50MP (OIS) + 12MP (UW) + 10MP (Tele)

- Front Cam: 10MP

- 8GB RAM

- 128/256GB Speicher

- Android 13, OneUI 5

- 3.900mAh Akku, 25W kabelgebundenes, 15W drahtloses Laden- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 18, 2022

Auf der Rückseite sollen die drei Kameras eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit OIS sowie einen 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Shooter umfassen. Die Telekamera wird mit 10 Megapixeln auflösen, wobei die Selfie-Kamera auf der Vorderseite über die gleiche Pixelzahl verfügt.

Brar bestätigt einen früheren Bericht und geht davon aus, dass der Akku des Galaxy S23 eine Kapazität von 3.900 mAh haben wird - eine enttäuschende Tatsache angesichts der relativ langsamen kabelgebundenen (25 W) und kabellosen (15 W) Lademöglichkeiten, die ebenfalls genannt wurden.

Was die Software anbelangt, so sollen wir OneUI 5 auf Android 13 erwarten.

Wann das neue Telefon vorgestellt wird, wissen wir noch nicht. Konventionelle Weisheit hat es geschieht innerhalb der ersten paar Monate des Jahres 2023, aber wir müssen warten und sehen, was Samsung kochen hat, bevor wir sicher sein können.

