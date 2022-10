Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Diejenigen, die gehofft hatten, dass das neue Samsung Galaxy S23 einen größeren Akku als das Galaxy S22 haben würde, hatten Pech.

Nachdem vor einer Woche Informationen über die Akkus der höherwertigen Modelle der Galaxy S23-Reihe durchgesickert sind, haben wir nun Informationen über den Akku erhalten, den Samsung in das Basismodell einbauen will. Die Informationen sind nicht besonders interessant, denn sie deuten auf eine geringfügige Kapazitätserhöhung gegenüber dem Akku des Galaxy S22 an.

Die Nachricht stammt vom Leaker Digital Chat Station über Weibo. Laut der Quelle wird das Galaxy S23 einen Akku mit einem Nennwert von 3.785 mAh und einer typischen Kapazität von 3.900 mAh haben. Das klingt vielleicht nicht nach einer großen Kapazität, und das ist es auch nicht - tatsächlich ist es nur 200 mAh größer als die 3.700-mAh-Zelle des Galaxy S22. Und die galt schon damals als zu klein für das Gerät, das sie antrieb.

Im Falle des Galaxy S23 erwarten wir ein 6,1-Zoll-Display mit 1080p und einer dynamischen Bildwiederholfrequenz zwischen 48 Hz und 120 Hz - es gibt also eine Menge, das Strom benötigt. Wir können nur hoffen, dass Samsung diese Bildwiederholrate im Namen einer längeren Akkulaufzeit so weit wie möglich herunterschraubt.

Was die anderen Modelle der Galaxy S23-Reihe betrifft, so erwarten wir eine ähnliche Steigerung auf einen 4.700-mAh-Akku für das Galaxy S23 Plus. Diejenigen, die das Galaxy S23 Ultra kaufen, werden den größten Akku von allen bekommen, da Samsung voraussichtlich den 5.000 mAh-Akku des Vorjahresmodells übernehmen wird.

Alle neuen Handys von Samsung werden voraussichtlich in den ersten Monaten des Jahres 2023 vorgestellt.

Schreiben von Oliver Haslam. Bearbeiten von Rik Henderson.