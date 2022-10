Samsung Galaxy S23 Fall Leck kann Kamera Bump Änderungen bestätigen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Ein neues Leck von angeblichen Samsung Galaxy S23-Gehäusen könnte eine Optimierung des Kamerabuckels bedeuten - oder genauer gesagt, das Fehlen desselben.

Ein früheres Leck deutet darauf hin, dass Samsung in diesem Jahr auf den Kamerabuckel verzichtet und jede Linse einzeln aus der Rückseite des Telefons herausragt. Das ist ein neuer Look, auch wenn sich der Rest des Geräts nicht großartig vom Galaxy S22 des letzten Jahres unterscheiden dürfte.

Der Twitter-Leaker Universal Ice hat uns zwei Bilder von angeblichen Galaxy S23-Hüllen zugespielt.

Samsung Galaxy S23 Schutzhülle ist aufgetaucht pic.twitter.com/inV3IAP6L1- Ice universe (@UniverseIce) October 3, 2022

Die erste ist lila, die andere ist etwas, das man am besten als lindgrün beschreiben kann. Beide sind ein gewöhnungsbedürftiger Geschmack, aber sie bestätigen auch die neuen Kameras - das Gehäuse hat drei einzelne Löcher, eines für jede Kameralinse.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Es stimmt, dass diese Änderung nicht sehr groß ist, aber sie ist dennoch bemerkenswert, weil sie das übliche große Kameraplateau, mit dem wir alle nur allzu vertraut sind, abschafft. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sich dies auf die Gesamtqualität der von den Kameras aufgenommenen Bilder auswirken wird. Es bedeutet lediglich, dass jedes Kameraobjektiv für sich steht und nicht Teil eines größeren Höckers ist, mit dem die Gehäusehersteller zu kämpfen haben.

Was den Wahrheitsgehalt dieser Leaks angeht, so scheinen sie aufgrund einiger Faktoren durchaus glaubwürdig zu sein. Erstens hat Ice Universe eine gute Erfolgsbilanz in diesen Dingen. Zweitens ähneln die hier gezeigten Hüllen ähnlichen offiziellen Samsung-Hüllen, die für das Galaxy S22 verkauft wurden.

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Sie können alle Arten von Stilen und Schutzstufen von Pitakas Hüllen erhalten.

So oder so, wir sollten Anfang 2023 Gewissheit haben, wenn Samsung sein neues Lineup vorstellt.

Schreiben von Oliver Haslam. Bearbeiten von Rik Henderson.