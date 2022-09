Jetzt Samsung Galaxy S23 Ultra Renderings haben online erschienen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nachdem am Mittwoch angebliche Renderings des Samsung Galaxy S23 Plus im Internet aufgetaucht sind, gibt es nun eine Sammlung von Bildern, die das nächste Modell des Unternehmens zeigen sollen.

Die CAD-Renderings eines angeblichen Samsung Galaxy S23 Ultra zeigen ein Gerät mit einem Display von etwa 6,8 Zoll. Es ist Berichten zufolge ein wenig größer als das derzeit erhältliche S22 Ultra, misst 163,4 x 78,1 x 8,8 mm und hat "den schlanksten Rahmen aller Zeiten".

Laut Smartprix, das die Bilder in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Leaker Steve H McFly (auch bekannt als @OnLeaks) veröffentlicht hat, wirdSamsung auch die Helligkeit, Farbgenauigkeit und HDR-Leistung des Bildschirms verbessern.

Und schließlich, hier kommt Ihr erster und sehr früher Blick auf das #Samsung #GalaxyS23Ultra! (360° Video + wunderschöne 5K Renderings + Abmessungen) #FutureSquad



Im Auftrag von @Smartprix wieder https://t.co/bxwWjrEZoh pic.twitter.com/VvevV1wiPO- Steve H.McFly (@OnLeaks) September 28, 2022

Zu den weiteren angeblichen Spezifikationen und Funktionen gehören Änderungen an den Sensoren der Rückfahrkamera. Sie sollen bündig in die Rückwand eingelassen sein, was sich von den entsprechenden Sensoren des aktuellen Modells unterscheidet.

In der oberen Mitte des Displays befindet sich eine Aussparung für die Frontkamera, und es heißt, dass der Snapdragon 8 Gen 2-Prozessor von Qualcomm das Gerät antreiben wird. Es wird behauptet, dass dieses Mal die gleiche CPU universell eingesetzt wird und nicht Samsungs eigener Exynos-Chipsatz, der traditionell für einige Regionen verwendet wird.

