(Pocket-lint) - Samsung hat auf seinem Unpacked-Event am 10. August das Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4 sowie die Galaxy Watch 5 und Watch 5 Pro angekündigt. Auch die Galaxy Buds 2 Pro wurden auf der Veranstaltung vorgestellt.

Alle Geräte können bereits vorbestellt werden und kommen am 26. August in den Handel.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Galaxy Z Flip 4 und das Galaxy Z Fold 4 vorbestellen können und was Sie dafür erhalten.

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 kostet ab 999,99 US-Dollar in den USA und 999 Pfund in Großbritannien und Österreich. In Europa beginnt es bei 1099 €. Das gilt für das 128-GB-Modell in einer der vier Standardfarben: Bora Purple, Graphite, Pink Gold oder Blue.

Es gibt auch eine Bespoke Edition, die in den USA ab 1199,99 $, in Großbritannien ab 1099 £ und in Europa ab 1199 € erhältlich ist. Dieses Modell verfügt über 256 GB Speicherplatz und bietet 75 Anpassungsmöglichkeiten.

Sie können das Gerät über die Samsung-Website sowie über Netzbetreiber wie AT&T, Verizon, T-Mobile und US Cellular in den USA und EE, O2, Vodafone und Three in Großbritannien vorbestellen.

In den USA erhalten Sie bei einer Vorbestellung über die Samsung.com-Website 256 GB zum Preis von 128 GB und ein ausgewähltes Cover im Wert von 39,99 US-Dollar.

In Großbritannien erhalten Sie bei einer Vorbestellung des Galaxy Z Flip 4 über Samsung.com 12 Monate Disney+, 12 Monate Samsung Care+ und sparen außerdem 25 Prozent auf die Galaxy Watch 5 oder die Galaxy Buds 2 Pro. Bei der Bespoke Edition gibt es außerdem ein kostenloses ClearSlim Cover dazu.

EE, Vodafone und Three bieten ebenfalls die 12 Monate Disney+ an. O2 bietet sechs Monate an. Auch bei den Daten und Paketen hat jeder Anbieter seine eigenen Angebote.

Das Samsung Galaxy Z Fold 4 kostet ab 1799,99 US-Dollar in den USA und 1649 Pfund in Großbritannien. In Europa beginnt es bei 1799 €. Dieser Preis gilt für das 256-GB-Modell in einer der drei Standardfarben: Graugrün, Phantomschwarz oder Beige. Es gibt auch eine burgunderfarbene Option, wenn Sie über Samsung.com bestellen.

Wie das Z Flip 4 kann man auch das Z Fold 4 über die Samsung-Website sowie über Netzbetreiber wie AT&T, Verizon, T-Mobile und US Cellular in den USA und in Großbritannien EE, O2, Vodafone und Three vorbestellen.

In den USA erhalten Sie bei einer Bestellung über die Samsung-Website ein Standing Cover mit S Pen und ein Speicher-Upgrade von 256 GB auf 512 GB.

In Großbritannien erhalten Sie bei einer Vorbestellung über die Samsung-Website ein Galaxy Note Pack im Wert von 89,99 £, 12 Monate Disney+ und 12 Monate Samsung Care+ Cover.

EE, Vodafone und Three bieten ebenfalls die 12 Monate Disney+ an. O2 bietet sechs Monate an. Auch bei den Daten und Paketen hat jeder Anbieter seine eigenen Angebote.

Schreiben von Britta O'Boyle.