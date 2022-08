Samsung Galaxy S23 Ultra Codename und Modellnummern erscheinen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung wird seine nächsten faltbaren Telefone, das Galaxy Z Flip 4 und das Galaxy Z Fold 4, auf einer Veranstaltung am 10. August ankündigen, obwohl beide Modelle in den letzten Monaten ausgiebig geleakt wurden, so dass es nur noch wenig zu entdecken gibt.

Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass dies auch bei der kommenden Galaxy S-Reihe der Fall sein wird, wenn sie Anfang 2023 vorgestellt wird.

Die Modellnummern und der Codename des S23 Ultra sind aufgetaucht(über Pricebaba). Sie verraten zwar nichts Genaues über das Gerät, weisen aber auf seine Existenz hin und sind hilfreich, wenn es darum geht, zukünftige Leaks über das Telefon zu entdecken.

Dem Leak zufolge lautet der Codename des S23 Ultra "DM3" und die Modellnummer "SM-S918". Andere Modellnummern in Bezug auf das Gerät sind: SM-S918BDS, SM-S918U, SM-S918U1 und SM-S918W.

Auch zum Akku und Chipsatz des Samsung Galaxy S23 Ultra sind bereits Details aufgetaucht. So soll das Gerät den gleichen 5000mAh-Akku wie das S22 Ultra haben und mit der Quacomm Snapdragon 8 Gen 2-Plattform laufen, die wahrscheinlich gegen Ende des Jahres vorgestellt wird.

Es soll auch das erste Smartphone von Samsung sein, das eine 200-Megapixel-Kamera bietet, und es gibt Hinweise auf eine 40-Megapixel-Selfie-Kamera.

Bis jetzt ist noch nichts offiziell, aber Sie können alle Gerüchte rund um das Samsung Galaxy S23 in unserem separaten Beitrag nachlesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.