Samsung Galaxy Z Fold 4 ist offiziell - und es ist besser als je zuvor

(Pocket-lint) - Samsung hat das Galaxy Z Fold 4 vorgestellt und dabei eine Reihe von Verbesserungen und Änderungen vorgenommen, die zu seinem bisher überzeugendsten Klapphandy führen.

Im Großen und Ganzen wurde das Format der vorherigen Z Fold-Geräte beibehalten, aber in fast allen Bereichen wurden Verbesserungen vorgenommen, um das Gerät anspruchsvoller und raffinierter zu machen.

Es gibt ein 7,6-Zoll-Display mit schmaleren Rändern und eine verbesserte Kamera unter dem Display, die weniger auffällig, aber immer noch ziemlich offensichtlich ist.

Samsung sagt, dass es bei der Kamera unter dem Display nicht wirklich darum geht, die besten Selfies zu machen (dank des Designs dieses Geräts kann man dafür die Hauptkamera auf der Rückseite verwenden), die Frontkamera ist stattdessen für Videotelefonie gedacht - die Qualität ist also nicht so wichtig wie sonst.

Das Display bietet eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und eine Helligkeit von 1.000 nits, so dass es Reflexionen unterdrücken sollte, während die Software optimiert wurde, um eine breitere Palette von Apps zu unterstützen.

Das Galaxy Z Fold 4 startet mit Android 12L, das für größere Displays entwickelt wurde, und die universelle Taskleiste bietet Ihnen mehr Flexibilität bei der Verwaltung Ihrer Apps, ähnlich wie auf einem Desktop.

Das Z Fold 4 unterstützt weiterhin den S Pen, während die Geräte besser geschützt sind, mit einer widerstandsfähigeren Display-Oberfläche für den Hauptbildschirm, Gorilla Glass Victus auf der Außenseite, einem gepanzerten Aluminiumrahmen - und einer IPX8-Einstufung, so dass es dem Eindringen von Wasser (aber nicht Staub) standhält.

Die Kameras wurden geändert und entsprechen jetzt der Ausstattung des Galaxy S22. So gibt es eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 12-Megapixel-Ultrawide-Kamera und eine 10-Megapixel-Telekamera mit dreifachem optischem Zoom und 30-fachem digitalem Space Zoom.

Angetrieben wird es vom Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, es ist also ein echtes Flaggschiff. Das spiegelt sich auch in der Preisgestaltung wider: Die Preise beginnen bei £1649 in Großbritannien und $1799,99 in den USA für das Modell mit 256 GB, aber mit Optionen für bis zu 1 TB Speicherplatz und dem damit einhergehenden erschreckenden Preis.

Es wird in den Farben Grün, Beige und Schwarz erhältlich sein. Über die Samsung.com-Website wird es auch eine exklusive burgunderfarbene Option geben. Die Vorbestellungen beginnen am 10. August, die Verfügbarkeit beginnt am 26. August.

Schreiben von Chris Hall.