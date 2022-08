Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung hat eine neue Version seines beliebten Klapphandys auf den Markt gebracht. Das wohl wichtigste flexible Smartphone auf dem Markt geht nun in die vierte Generation.

Auf den ersten Blick wird man kaum einen Unterschied zwischen dem Galaxy Z Flip 4 und seinem Vorgänger - dem Z Flip 3 - feststellen können, aber es hat sich einiges getan, sowohl intern als auch extern.

Samsung hat den Rahmen um das Display herum verschlankt, um ein intensiveres Seherlebnis zu ermöglichen und die einhändige Bedienung zu erleichtern, während gleichzeitig das Scharnier verschlankt wurde, um das Gerät kompakter zu machen.

Eine der Neuerungen, über die wir uns freuen, ist die aktualisierte Funktionalität des kleinen Titelbildschirms des Handys. Es gibt nicht nur viel mehr Uhren und Anpassungsmöglichkeiten, sondern es kann auch an das Design der Galaxy Watch angepasst werden, und Samsungs Galaxy-Themen erstrecken sich jetzt auch auf das Titelbild.

Darüber hinaus gibt es mehr leicht zugängliche Steuerelemente auf dem Display, einschließlich der Samsung Wallet, mit der man auf Kreditkarten zugreifen kann, ohne das Telefon öffnen zu müssen.

Neben dem Display befinden sich zwei neu gestaltete Kameras: eine primäre 12-Megapixel-Knipse mit OIS und eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera.

Das Flip eignet sich natürlich für die Aufnahme von Videos und Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln, wie es auch bei den Vorgängermodellen der Fall war, aber mit den neuesten Updates für Instagram und Facebook erhalten Sie Unterstützung für diese "Flex Mode"-Blickwinkel von einigen der beliebtesten Apps im Play Store.

Ein weiteres wichtiges Update betrifft die Akkukapazität. Während das Z Flip 3 über einen 3300-mAh-Akku verfügte, ist im Z Flip 4 eine 3700-mAh-Zelle verbaut, die eine bessere Akkulaufzeit sowie kabelgebundenes Laden mit 25 W und kabelloses Schnellladen ermöglicht.

Wie die S22-Serie sind auch das neue Flip (und das Fold) mit dem stärkeren Armour Aluminium-Rahmen und Gorilla Glass Victus Plus auf der Außenseite des Telefons ausgestattet. Damit und mit der IPX8-Zertifizierung gegen Wasser sollte es sich als ein robustes und langlebiges Gerät erweisen.

Mit all dem - und dem neuesten Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor im Inneren - gibt es keinen Zweifel daran, dass es sich um ein ernstzunehmendes Flaggschiff handelt, das zudem auch noch unglaublich süß und praktisch ist.

Es gibt vier Standardfarben für das Z Flip 4: Essential Graphite, Pink Gold, Bora Purple und Contemporary Blue.

Samsung behält aber auch seine Bespoke Edition aus dem letzten Jahr bei, um Ihnen zusätzlich 75 verschiedene Farbkombinationen und Oberflächen zur Auswahl zu stellen.

Damit können Sie die Farbe des Glases und des Aluminiumrahmens wählen und eine Farbkombination nur für sich selbst kreieren.

Das Galazy Z Flip 4 wird zu Preisen ab £999 in Großbritannien und $999,99 in den USA für das Modell mit 128 GB Speicher erhältlich sein. Die Vorbestellungen beginnen am 10. August und sind ab dem 26. August verfügbar.

Schreiben von Cam Bunton.