(Pocket-lint) - Ein umfangreiches Presserender-Leck hat uns einen sehr guten Blick auf alle Produkte und Variationen gegeben, die Samsung während seines nächsten Unpacked-Events am 10. August vorstellen wird.

Die Sammlung von Bildern zeigt das Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro sowie das nächste Paar Samsung-Kopfhörer: die Galaxy Buds 2 Pro.

Das Bemerkenswerte an diesem Bild, das von dem bekannten Leaker Evan Blass bei 91Mobiles veröffentlicht wurde, ist, dass es scheinbar jede Farbvariante jedes Produkts zeigt, und zwar aus jedem Blickwinkel, so dass wir den umfassendsten Blick auf alle Produktoptionen haben, den wir uns wünschen können.

Außerdem sehen diese Bilder in unseren Augen wie offizielle Samsung-Renderings aus, die schon früh durchgesickert sind. Es gibt also allen Grund zu vermuten, dass es sich dabei um das echte Gerät handelt und nicht nur um Attrappen, die auf Gerüchten und CAD-Zeichnungen basieren.

Das Galaxy Z Fold 4 ist in drei verschiedenen Farben zu sehen. Eine davon scheint Samsungs klassisches, mattes Schwarz zu sein, das schon bei mehreren Produkten verwendet wurde, sowie eine graue Variante, die einen leichten Grünstich zu haben scheint, und ein cremefarbenes/beiges Modell mit goldenen Aluminiumkanten.

Das Z Flip 4 wird in einer lilafarbenen, einer dunkelgrauen, einer hellblauen und einer rotgoldenen oder roségoldenen Variante gezeigt.

Für die Galaxy Watch 5 gibt es zahlreiche Optionen, neben den üblichen Schwarz-, Grau- und Silbervarianten auch ein helles Lila, Roségold und Schieferblau. Und dann gibt es noch die Watch 5 Pro, die eine schwarz-schwarze Option sowie eine graue Version mit grauem Metallgehäuse bietet.

Auch die Galaxy Buds 2 Pro sind in drei Farben erhältlich: schwarz, weiß und lila.

Natürlich haben wir nur eine Handvoll der verfügbaren Optionen und Blickwinkel ausgewählt, um diesen Beitrag zu illustrieren. Schauen Sie sich also unbedingt die Originalquelle an, um eine vollständige Auswahl an Bildern zu sehen, die jedes Gerät in jeder Farbe und aus praktisch jedem Blickwinkel zeigen.

Schreiben von Cam Bunton.