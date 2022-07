Samsung Galaxy Z Flip 4 Pressedarstellungen zeigen das komplette Design

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung wird sein nächstes Galaxy Unpacked-Event am 10. August abhalten, auf dem die Modelle Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4 und die Galaxy Watch 5 vorgestellt werden sollen.

Wir haben schon viel über die verschiedenen Geräte gehört - und gesehen -, aber der neueste Leak über das horizontal faltbare Galaxy Flip 4 gibt uns einen klaren Blick auf das Design aus allen Blickwinkeln.

In Zusammenarbeit mit dem Leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) hat Giznext eine Reihe von Pressebildern veröffentlicht, die das Galaxy Z Flip und seine Farben zeigen. Das Galaxy Z Flip 4 scheint ein sehr ähnliches Clamshell-Design wie sein Vorgänger - das Galaxy Z Flip 3 - zu bieten, hat aber eckigere Kanten und ein neues Kameramodul, heißt es.

Zuvor wurde behauptet, das Galaxy Z Flip 4 würde ein größeres Außendisplay bieten, aber das lässt sich anhand der Bilder nicht bestätigen. Stattdessen sehen wir die Lautstärkewippe und eine weitere Taste am rechten Rand, das SIM-Fach auf der linken Seite und USB-C an der Unterseite.

Es sind vier Farben zu sehen, die Graphite, Pink Gold, Bora Purple und Blue genannt werden sollen.

Frühere Gerüchte haben angedeutet, dass das Samsung Galaxy Z Flip 4 mit dem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-Chipsatz laufen wird, und es werden drei Speichermodelle erwartet, die von 128 GB bis 512 GB reichen, alle mit 8 GB RAM.

Im Moment ist noch nichts bestätigt, aber wir wissen, dass wir am 10. August mehr hören werden. In der Zwischenzeit können Sie alle Gerüchte rund um das Galaxy Z Flip 4 in unserem separaten Beitrag lesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.