(Pocket-lint) - Samsung hält sein nächstes Galaxy Unpacked-Event am 10. August 2022 ab und wir sind uns bereits ziemlich sicher, dass wir die Vorstellung des Samsung Galaxy Z Fold 4 und des Flip 4 sehen werden.

Aber falls es noch irgendwelche Zweifel gab, ist ein neuer, offiziell aussehender Video-Teaser aufgetaucht, der den Fokus der Veranstaltung bestätigt.

Das von Twitter-Leaker @chunvn8888 veröffentlichte Video von Samsung trägt den Slogan "flex is greater than flat". Außerdem heißt es, dass wir uns bereit machen sollten, mehr zu erleben".

Random Unpacked teaser for y'all pic.twitter.com/XkeO0uYiNP- No name (@chunvn8888) July 25, 2022

Es scheint, als sollte der Teaser erst am Tag selbst ins Netz gestellt werden - er enthält das Datum und "heute" am Ende. Um ehrlich zu sein, ist es aber nicht so, dass das Ereignis oder die Telefone besonders schwer zu fassen wären. Selbst Samsung-Führungskräfte haben in letzter Zeit gerne über das neue Flip und Fold gesprochen.

Es wird vermutet, dass Samsung auf der Veranstaltung im nächsten Monat neben den Foldables auch seine neueste Smartwatch - die Samsung Galaxy Watch 5 - und die kabellosen Ohrhörer Galaxy Buds 2 Pro vorstellen wird.

Wir werden live von der Veranstaltung berichten und Ihnen, wenn möglich, Neuigkeiten und Erfahrungsberichte liefern. In unserem praktischen Leitfaden finden Sie außerdem heraus, wie Sie die Veranstaltung selbst verfolgen können.

Schreiben von Rik Henderson.