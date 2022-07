So viele Klapphandys hat Samsung tatsächlich verkauft

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung ist sicherlich der Vorreiter bei faltbaren Handys. Nachdem das Unternehmen 2019 das Galaxy Fold auf den Markt gebracht hat, folgte 2020 das Galaxy Z Flip, bevor es Ende 2020 und 2021 das Z Fold 2 der zweiten Generation auf den Markt brachte.

Als Unternehmen dominiert Samsung den Markt für faltbare Telefone, während andere Hersteller wie das Moto Razr Schwierigkeiten haben, ihre Form zu finden, Huawei in Ungnade gefallen ist und andere ein paar Schritte zurückliegen.

Aber wie viele Klapphandys hat Samsung tatsächlich verkauft?

Nun, dank eines Leitartikels von Dr. TM Roh, Präsident und Leiter des MX-Geschäfts bei Samsung, wissen wir jetzt, dass Samsung im Jahr 2021 fast 10 Millionen Klapphandys verkauft hat.

Wir wissen auch, dass dies eine 300-prozentige Steigerung gegenüber 2020 ist, was bedeutet, dass Samsung im Jahr 2020 etwa 3,3 Millionen Klapphandys verkauft hat. Zur Erinnerung: In diesem Jahr wurde das Flip zusammen mit dem aktualisierten Fold eingeführt.

Wenn wir das Ganze noch etwas weiter ausführen, erfahren wir noch mehr Details, und es ist Zeit für ein wenig Schulmathematik. Samsung gibt an, dass sich im Jahr 2021 70 Prozent der Käufer des Galaxy Z Flip für das faltbare Galaxy Z entschieden haben, während nur 30 Prozent das größere Galaxy Z Fold kauften.

Wenn man das auf die fast 10 Millionen Geräte anwendet, kommt man auf etwa 7 Millionen Galaxy Z Flip-Verkäufe und etwa 3 Millionen Galaxy Z Fold-Verkäufe im Jahr 2021.

Das Galaxy Z Flip wird wahrscheinlich aus mehreren Gründen das beliebtere Gerät sein. In erster Linie ist es billiger und somit für mehr Käufer zugänglich.

Zweitens ist es das, was man von einem faltbaren Telefon erwartet: Es wird kleiner, anstatt größer zu werden. Während das Galaxy Z Fold als etwas angepriesen wird, das Ihnen Zugang zu einem größeren Display bietet, damit Sie produktiver sein können, gibt es keinen Mangel an Leuten, die es ein faltbares Tablet nennen.

Das Z Flip hingegen hat einen Retro-Appeal, der an die Klapphandys der Vergangenheit erinnert, und lässt sich so zusammenklappen, dass man es leicht in eine Tasche stecken kann.

Apple iPhone 13 Angebote: Finden Sie heraus, wo Sie die besten Angebote für die neuesten Smartphones finden können von Conor Allison · 16 Juni 2022 Finden Sie einen günstigen Preis für das Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro oder iPhone 13 Pro Max.

Diese Details kommen kurz vor der Markteinführung des Galaxy Z Fold 4 und des Galaxy Z Flip 4, mit denen Samsung den Markt für faltbare Geräte der vierten Generation erweitern möchte.

Das Galaxy Unpacked Launch-Event ist für den 10. August geplant. Dann werden wir sehen, ob Samsung genug getan hat, um die Verkaufszahlen noch weiter zu steigern.

Schreiben von Chris Hall.