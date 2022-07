Samsung bestätigt Fold 4 / Flip 4 Veranstaltung in kryptischem Tweet

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung hat den Termin für sein nächstes Unpacked-Event bestätigt, auf dem das Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Galaxy Watch 5 und Buds 2 Pro vorgestellt werden sollen.

Wenn Sie jedoch dachten, dass es einfach sein würde, irren Sie sich. Der koreanische Tech-Gigant gab das Datum in einer kryptischen Nachricht auf Twitter bekannt, die es zu entschlüsseln galt.

Wir haben ein Geheimnis zu verraten. #SamsungUnpacked- Samsung Mobile (@SamsungMobile) 18. Juli 2022

Eine Folge von drei Bildern zeigt die verschlüsselte Nachricht, eine Decoderliste und die zu entschlüsselnde Antwort.

Sie können es selbst tun, indem Sie den Tweet oben verwenden, oder schauen Sie einfach unten nach dem tatsächlichen Datum (wir haben es für Sie getan).

Bereit?...

Die Samsung Galaxy Unpacked-Veranstaltung findet am "08 10 22" statt, wie es dem US-Kalenderformat entspricht. Das ist also der 10. August 2022, das Datum, das in letzter Zeit schon mehrfach durchgesickert ist.

Es wird erwartet, dass Samsung seine beiden neuen faltbaren Geräte - das Fold 4 und Flip 4 - sowie die Galaxy Watch 5 mit dem neuesten Wear OS vorstellen wird. Auch die Samsung Galaxy Buds 2 Pro sind in den letzten Wochen mehrfach geleakt worden.

Wir werden über das Galaxy Unpacked-Event in einigen Wochen ausführlich berichten, wenn es stattfindet.

Schreiben von Rik Henderson.