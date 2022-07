Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung wird sein nächstes Galaxy Unpacked-Event am 10. August 2022 veranstalten - zumindest laut einem durchgesickerten Einladungsbild.

Das Datum wurde schon früher genannt, aber dies ist die bisher offiziellste Bestätigung.

Es wurde ebenfalls von Evan Blass (@evleaks) gepostet, der zu den vertrauenswürdigeren Online-Leakern gehört. Er hat auch schon Bilder des vorgeschlagenen Samsung Galaxy Z Flip 4 gepostet, die ebenfalls überzeugend aussehen.

**THIS IMAGE HAS BEEN EDITED TO OBFUSCATE CERTAIN DETAIL**



